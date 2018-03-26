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, a çarptı: 6 ölü, 2 yaralı

'de, başka bir in sıkıştırması sonucu sürücüsü şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen özel a çarptı. da, otomobilde bulunan aynı aileden, 3'ü çocuk 6 kişi öldü, ambulanstaki 2 kişi de yaralandı.

DHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:04
Otomobil, ambulansa çarptı: 6 ölü, 2 yaralı

saat 23.30 sıralarında Çevre Yolu Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. 'dan Kayseri yönüne giden yönetimindeki 38 E 4730 plakalı , iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Üzüm'ün şerit ihlali yapmasıyla otomobil, karşı yönden gelen, Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel la kafa kafaya çarpıştı.


Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Mehmet Üzüm (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm'ün (12) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulans sürücüsü ile sağlık görevlisi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.


Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesine göre, kazaya yol açtığı iddia edilen son rakam grubu belirlenemeyen 38 KY plakalı beyaz otomobilin peşine düştü.

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Otomobil, ambulansa çarptı: 6 ölü, 2 yaralı
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