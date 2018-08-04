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Kırık parmakla şampiyon oldu

li sporcu , Tayland’ın Pattaya sehrinde yapılan müsabakalarında 81 kiloda dünya şampiyonu oldu. Doğan, kırık parmağına ve çatlak ayağına rağmen karşılaşmalara çıktı

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Kırık parmakla şampiyon oldu

FISU-Dünya Üniversiteliler Şampiyonası'nda 81 kilogramda dünya şampiyonu olan li sporcu , memleketinde sevgi seliyle karşılandı. Başarılı sporcunun antrenörü Göksel Cingöz, Doğan'ın kırık parmağı, çatlak ayağına rağmen yarıştığını söyledi.
20 - 29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Tayland'ın Pattaya kentinde yapıldı. Kayserili sporcu Ali Doğan Erciyes Üniversitesini (ERÜ) temsil etti. Ali Doğan, finalde Belaruslu rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Kayseri ve Spor Müdürlüğü'nde yapılan coşkulu bir törenle karşılanan Milli sporcu Ali Doğan'ı İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Eskici, Ali Doğan'ın ailesi ve minik sporcular karşıladı.
3. kez İstiklal Marşı'nı okutup bayrağı göndere çektirdikleri için onur duyduğunu belirten Ali Doğan, "Rabbim bizleri hiç utandırmadı.
Çıktığımız bu yolda bizleri muzaffer kıldı.
Bayrağımızı göklere diktik. Burada bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman söylediğim gibi 'Ne mutlu Türk'üm diyene'" dedi. İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Eskici de bu onur ve gururu kendilerini yaşatan Dünya Şampiyonu Ali Doğan'a teşekkür etti. Yapılan törenin ardından Dünya Şampiyonu milli sporcu Ali Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Doğan için mesaj yayınladı. Büyükkılıç, "Gurur duyduk, onurlandık, Kayseri bu başarıyı hak ediyor. Son yıllarda sporda, bilimde, edebiyatta, sanatta birçok başarının arka arkaya gelmesinin Kayserimiz için bir övünç kaynağı olduğu gibi bu durum sosyal kalkınmanın da bir devamı olduğunun en büyük göstergesidir" dedi.

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Kırık parmakla şampiyon oldu
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