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Talas sessizliğini bozdu

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Talas transfer sessizliğini bozdu
sarı-lacivertli takım iç de bombaları peş peşe patlattı. İç transferde 8 oyuncusu ile yeniden el sıkışan 'da sıra dış transferde. 2018-2019 Futbol Sezonu'nda Spor Toto Bölgesel Amatör Küme'de ve 'un ligden çekilmelerinin ardından Kayseri'yi temsil edecek tek Talasgücü Belediyespor iç transferde takımda kalmasını düşündüğü oyuncular ile anlaşma sağladı. Sarı- Lacivertli takımın başında yeni sezonda da başarılı isim Halil Aslan olacak. Geçtiğimiz sezon yakaladığı başarı ile oyuncuları dikkat çeken ve centilmenliği ile herkes tarafından takdir edilen Sarı-Lacivertli takım iç transferde 8 oyuncu ile anlaşmaya vardı.
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Talas transfer sessizliğini bozdu
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