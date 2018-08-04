Talas transfer sessizliğini bozdu

sarı-lacivertli
takım iç transfer
de bombaları peş peşe patlattı. İç transferde 8 oyuncusu ile yeniden el sıkışan Talasgücü Belediyespor
'da sıra dış transferde. 2018-2019 Futbol Sezonu'nda Spor Toto Bölgesel Amatör Küme'de Kayseri Şekerspor
ve Kayseri Erciyesspor
'un ligden çekilmelerinin ardından Kayseri'yi temsil edecek tek Talasgücü Belediyespor iç transferde takımda kalmasını düşündüğü oyuncular ile anlaşma sağladı. Sarı- Lacivertli takımın başında yeni sezonda da başarılı isim Halil Aslan olacak. Geçtiğimiz sezon yakaladığı başarı ile oyuncuları dikkat çeken ve centilmenliği ile herkes tarafından takdir edilen Sarı-Lacivertli takım iç transferde 8 oyuncu ile anlaşmaya vardı.