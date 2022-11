Adana’nın Neyi Meşhur? Adana’nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Adana'nın neyi meşhur denilince, bu yılla birlikte 6. Kez gerçekleşen Lezzet Festivali ve içerisindeki yemekler olduğu söylenebilir. İnsanıyla, kültürüyle adından sıkça bahsettiren ilin yani Adana yöresel ürünleri bu festivalde insanlarla buluşmuştur. Festivale gidenler yemek dışında Adananın hangi içeceği meşhur olduğu hakkında da birçok seçenekle karşılaşacaktır. Hediyelikleri, yöresel yemekleri, tatlıları, içecekleri, yiyecekleri ile adananın nesi meşhur olduğu aslında çok nettir. Metropol olmaya yaklaşan, Adana'nın neyi meşhurdur için liste oldukça kabarıktır.

Adana'nın Neyi Meşhur?

Adana metropol olmaya yüz tutan bir şehirdir. Her mecrada adını sıkça duyduğumuz bu ilin neredeyse her şeyi meşhurdur. Bir o kadar hareketli bir şehirken bazı noktaları da bir o kadar hareketsizdir. Zıtlıkları barındırıp ama absürt durmayan bir şehirdir. Hediyelikleri, yöresel yemekleri, tatlıları, içecekleri, yiyecekleri bir yana kültürü ve insanı da oldukça merak edilen unsurlardır. Adana'nın neyi meşhur olduğu hakkında birçok bilgi yazılabilir. Gezilecek yerlerinden müzelere, tarihi yerlerinden doğal güzelliklerine birçok konuda Adana'dan bahsetmek mümkündür. Adana'nın her şeyi meşhur demek bu nedenle yanlış olmayacaktır. Bu yazıda yöresel ürünleri, meşhur tatlıları, içecekleri ve hediyelikleri hakkında bilgi verilecektir.

Adana'nın Yöresel Ürünleri

Adana'nın yöresel ürünleri oldukça zengindir. Genellikle hamur işi ve etin buluştuğu yöresel ürünler vardır. Ülkemizin Akdeniz bölgesinde yer almasından yani coğrafi koşuldan kaynaklı deniz mahsulleri de yöresel ürünlere dahil edilebilir. Hamur işi, et, sakatat ve deniz mahsulleri dışında sebzelerden yapılan yemeklerde Adana'nın yöresel ürünlerinde yer almaktadır. Yemek kategorisi dışında tatlı kategorisinde yöresel ürünleri görmek mümkündür. Aynı zamanda Adana'nın doğal ürünleri de oldukça fazladır. Dolayısıyla Adana'nın yöresel ürünleri kategorisi hamur işi, et, sakatat ve deniz mahsulleri ve doğal ürünlerden oluşmaktadır.

Adana'nın Yöresel Yemekleri

Adana'nın yöresel ürün listesi: Adana kebap, ciğer, şırdan dolması, kırkkat, analıkızlı, kibbe (Adana usulü içli köfte), fellah köftesi, Adana usulü lahmacun, deniz mahsulleri, Adana usulü su böreği, sıkma, Adana simidi, mumbar, içli köfte, kaz başı, paça, sarımsaklı fıstık köfte, mansaf, batırık köfte, kısır, karın dolması, işkembe dolması, eşkili topalak, bamya dolması, kabak çintmesi, vardabit paçası, gül mantı, yüksük çorbası, kamhi çorbası, ıspanak başı, hamur çorbası, babagannuş, süllüm, acebek terator, kebapçı salatası, Adana usulü soğan salatası, tablacı salatasıdır.

Adana'nın Meşhur Tatlıları

Adana yemek kültürü tatlı kültüründen daha çok gelişmiştir. Meşhur tatlılarında adını sıkça duyduğumuz bici bici çok fazla tercih edilmektedir. Bu tatlı nişastanın, pudra şekerin, gül suyunun ve meyvelerin bir araya geldiği bir tatlıdır. Aslında bir nevi muhallebidir. Adana'nın meşhur tatlılarında karakuş (taş kadayıf), kedibatmaz, bici bici, karsambaç, cevizli sarı burma tatlısı, cezerye tatlısı, Adana usulü halka tatlısı yer almaktadır.

Adana'nın Meşhur İçecekleri

Adana'nın meşhur içecekleri kategorisinde ilk önce oldukça popüler olan muzlu süt karşımıza çıkmaktadır. Yine meşhur içeceklerde aşlama adında meyan kökünden yapılan bir içecek de vardır. Şalgam suyu ise Adana için vazgeçilmez bir içecektir.

Adana'nın Meşhur Hediyelikleri

Diğer illerde olduğu gibi Adana'nın kültürünü simgeleyen birçok hediyelik eşya vardır. Şalgam suyu, narenciye, Karatepe kilimleri, cezerye tatlısı, tarihi kazancılar çarşısından alınabilecekler, Adana yemenisi ve magnet Adana'nın meşhur hediyeliklerindendir.