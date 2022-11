Afyon’un Neyi Meşhur? Afyon’un Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Afyon'un nesi meşhur diye sorulduğunda akla gelen ilk gelenler; yemek olarak tandır, tatlı olarak ise kaymaklı ekmek kadayıfı olarak öne çıkmaktadır. Afyon'un meşhur yemekleri genellikle et ürünleri ağırlıklı olsa da çok lezzetli sebze yemekleri ve hamur işleri de bu mutfakta yer buluyor. Afyon nesiyle meşhur olmuştur, tartışmalı bir konu olsa da Afyon sucuğu ve lokumu şehirde en çok talep gören ürünlerdendir. Eğer Afyon'a yolunuz düştüyse Afyon'un neyi meşhur içerikli yazımız sizlere rehber olacaktır.

Afyon'un Neyi Meşhur?

Afyon'un nesi meşhur denildiğinde seyahat edenlerin özellikle tadına bakması gereken yöresel lezzetleri vardır. Bunlar arasında; Afyon manda kaymağı, Afyon'a has lokumu, Afyon bükmesi, Afyon sucuğu, kuzu tandır, çullama köfte, bir soğan yemeği olan zürbiye, haşhaş tatlısı, kabak tatlısı, çarpan çorbası, Afyon keşkeği, paçık, ilibada sarması, Emirdağ güveci ve kaymaklı vişneli ekmek tatlısı yer almaktadır.

Afyon nesiyle meşhur sorusunun bir diğer cevabı da termal suları ve kaplıcalarıdır. Termal turizmde ön plana çıkan Afyon'da bu konuda her bütçeye uygun termal oteller ve günü birlik tesisler bulunmaktadır. Afyonkarahisar, her derde deva termal suları ile turistlerin yoğun olarak ilgisini çekmektedir.

Afyon'un Meşhur Yemekleri Nelerdir?

Afyon'un meşhur yemekleri ve tatlıları şehrin yerlileri ve turistler tarafından oldukça seviliyor. Ege Bölgesi'nin önemli illerinden biri olan Afyonkarahisar, kendine has mutfak kültürüyle halkımızın ilgisini çekmektedir. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı şehrimizde hem et yemeklerine hem de sebze yemeklerine sofralarda yer verilir. Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri şu şekildedir:

Afyon Kaymağı

Afyon'da tatlıların üzenine konulan ve genellikle kahvaltılarda da sunulan olan Afyon Kaymağı, manda ve inek sütünden üretilmektedir. Afyon Kaymağı; ayrıca satın almak isteyenler içi kendine has yuvarlak ve plastik kutularda satışa sunulmaktadır.

Afyon Lokumu

Tarihi Türk lezzetlerinden biri de tür Afyon Lokumudur. Kaymaklı, bademli, fındıklı ve çikolatalı gibi çeşitleri vardır. Önlerinde uzun kuyruklar oluşturan lokumcular halkımız tarafından tercih edilmektedir.

Afyon Bükmesi

Haşhaşlı ve mercimekli olarak yapılan bir börek türüdür. Afyon Bükmesi, çıtır çıtır lezzeti ile Afyon'da tadına varılması gereken aperatiflerdendir. Afyon'da dileyenler için yöresel vişne kompostosu ile servis edilmektedir.

Afyon Sucuğu

Afyon, ülkemizde sucuk denildiğinde akla ilk şehirdir. Afyon sucuğu doğal ve katkısız olması nedeniyle yağlı ve yumuşak bir yapıya sahip eşsiz bir lezzettir. Afyon Sucuğu, Afyon'a gelindiğinde tadına bakılması gereken lezzetlerdendir. Ayrıca dünyada ve ülkemizde sucuk döner yapılan ilk şehirdir.

Çullama Köfte

Kıyma, bulgur ve yumurta ile yapılan Çullama Köfte, yoğurt ve çeşitli baharatlar ile servis edilir. Afyon'a gelenlerin denemesi gereken lezzetlerden birisidir.

Zürbiye

Zürbiye, Afyon'da evlerde en çok pişirilen yemeklerinden biridir. Diğer bir ismiyle ''soğan yemeği'' olarak da bilinir. Zürbiye; kuşbaşı et ve soğan ile hazırlanan çeşnili bir yemektir.

Haşhaş Tatlısı

Haşhaş Tatlısı, Afyon'un beğenilen lezzetlerindendir. Tatlı; bulgur, haşhaş, süt ve şekerin karışımı ile hazırlanır. Kaymak ile sunulan tatlı, yolu Afyon'a düşenlerin tadına bakmadı gereken lezzetlerden biridir.

Çarpan Çorbası

Bol vitaminli, kış hastalıklarına şifa olan ve tadına doyum olmayan Afyon'a has bir çorbadır.

Afyon Keşkeği

Afyon Keşkeği, fırında güveç içerisinde yapılan ve içene buğday, nohut ve kemikli kırmızı ve yahut beyaz et katılarak yapılan lezzetli bir yemektir. Afyon'un yöresel mutfağının sevilen ve tercih edilen bir yemeğidir. Pul biler ve erimiş sıcak tereyağı ile servis edilir.

Paçık

Paçık, paça etinden yapılan, bir tür yoğurtlu çorbasıdır.

İlibada Sarması

Afyon'un en meşhur yöresel yemeklerinden İlibada Sarması, yörede labada otu olarak anılan, fakat pazıya benzeyen bir tür yaprak ile sarılmaktadır. Labadaların içi, bulgur veya buğday ile yapılan iç harç ile doldurulur ve ince ince sarılır. Yemek hazır olduktan sonra yoğurt ve salçalı sos ile servis edilir. İlibada Sarması, Afyon'a uğrayan ziyaretçilerin mutlaka tatması gereken bir lezzettir.

Emirdağ Güveci

Emirdağ Güveci, Afyon'un Emirdağ ilçesinin önde gelen lezzetlerindendir. Kırmızı et, patlıcan, domates, soğan ve kırmızı-yeşil biber ile hazırlanmaktadır. Ziyaretçilerin bu lezzeti tatmak için Emirdağ'a kadar gitmesine gerek olmaksızın Afyon'un merkezinde yer alan restoranlarda kolaylıkla bulabilecekleri bir yemektir.

Kuzu Tandır

Afyon'un meşhur lezzetlerinden olan kuzu tandır, ziyaretçilerin tercih ettikleri yemeklerin içinden başı çekmektedir.

Ekmek Tatlısı

Ekmek kadayıfı tarihi Türk mutfağının en önemli tatlılarındandır, şüphesiz ekmek kadayıfı denildiğinde akıllara gelen ilk şehir Afyonkarahisar oluyor. Vişneli ekmek kadayıfı meşhur Afyon kaymağıyla birlikte sunulur.

Afyon'dan Hediyelik Ne Alınır?

Tarihi bir geçmişe sahip olan Afyon şehrimiz, tarihi ve doğal güzellikleri ile her yıl yerli yabancı binlerce turisti kendisine çekmektedir. Afyon gezisini bitiren turistler, geldikleri yerlere dönerken kendileri ya da sevdikleri için Afyon şehrinden hatıra olarak kalacak türlü türlü hediyelik eşya alabilmektedir.

Kaymak, Sucuk ve Lokum

Yakınlarınıza Afyon lezzetlerini tattırmak için bu lezzetleri götürebilirsiniz. Afyon sucuğu ve kaymağı, uzun yola uygun şekilde paketlerde hazırlanarak turistlere sunulur. Eğer yiyecek hediye almak sizin tercihiniz ise şehir merkezinde bulunan yerel dükkanlarda alışveriş yapabilirsiniz.

Bayat Kök Boyalı Kilim

Afyon'un Bayat ilçesinde Doğadan toplanan bazı bitki kökleri ile hazırlanan boyalarla renklendirilmiş ipler, üstatların ellerinde kilime dönüşür. Kilimlerin kök boyalı diye anılmasının nedeni budur. Bu özel kilimleri hediye olarak almak istiyorsanız, Afyon merkezine yakın Bayat ilçesini ziyaret etmeniz gerekir.

İpek Halısı

İpek üretimi, Afyon'un yakın ilçelerinden Dazkırı'da yapılır. Bu halılar oldukça özeldir. Hediye olarak almak isteyenler ilçe merkezinden kolaylıkla bulabilirler.

Afyon'un Nesi Meşhur? Gezilecek Yerleri Nelerdir?

Oldukça eski ve köklü bir tarihe sahip Afyon şehrimiz, Türk tarihinde de hatırı sayılır bir öneme sahiptir. Tarih boyunca birçok medeniyeti bünyesinde barındırmış olan Afyon, gezilip görülecek yerleri vesilesi ile her sene yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı haline gelmiştir. Tarihi ve doğal güzellikleri bakımından zengin bir şehir olan Afyon; tarihle ilgilenen ziyaretçiler için önemli bir turizm durağıdır. Afyon'un doğal ve tarihi güzellikleri arasında; Ihlara Vadisini andıran Frig Vadisi, güçlü bir hikayeye sahip Afyonkarahisar Kalesi, Afyon Arkeoloji Müzesi, Afyonkarahisar tarihi Ulu Camii, kurtuluş savaşındaki geçilmeyen cephe olarak bilinen Büyük Taarruz Şehitliği, Yedikapılar Manastırı, Konya'dan sonra en önemli Mevlevi şehri olan ve Afyon'da bulunan Sultan Divani Mevlevihanesi, tarihi Döğer Kervansarayı, İscehisar Peri Bacaları, Göynüş Vadisi Örenyeri ve ayrıca doğa severler için Eber Gölü, Emre Gölü, Acıgöl, Karakuyu Gölü ve Karamık Gölü yer almaktadır.