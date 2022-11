Bitlis’in Neyi Meşhur? Bitlis’in Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Bir Doğu Anadolu gezisi planlıyorsanız ya da Bitlis'ten yolunuz geçecekse Bitlis'in neyi meşhur başlıklı yazımız harika lezzet durakları ve gezilecek yerler açısından size rehber niteliğinde olacaktır. Bitlis'in nesi meşhurdur diye yerli halka sorduğunuzda size en güzel yemeklerini sunacaklardır. Büryan Kebabı ise Bitlis'in nesiyle meşhur olduğunu açıklar derecede güzel bir lezzettir. Tabi sadece Büryan Kebabı ile kalmayıp Bitlis'in meşhur yemeklerinin her birini keşfetmek gerek.

Bitlis'in Neyi Meşhur?

Bitlis'in nesi meşhur araştırmasını yaparken karşınıza birbirinden güzel yemekler ve eşsiz tarihi yapılar karşınıza çıkacaktır. Gezinizde rotanızın ve görmek istediğiniz yerlerin önemi kadar Bitlis'in meşhur yemeklerinin de önemi çok olacaktır. Çünkü şehrin hangi tarafına giderseniz gidin sizi çok güzel restoranlar ve yöresel lezzetler satan işletmeler karşılayacaktır. Şehri ziyaret ettiğinizde Büryan Kebabı, Corti Aşı, Bitlis Köftesi, Katıklı Dolma gibi yöresel yemekleri deneyebilirsiniz. Bitlis Ahlat Mezar Taşları, Ahlat Müzesi, Rahva Kervansarayı, Emir Bayındır Kümbeti gibi tarihi yapıları ziyaret edebilirsiniz.

Bitlis'in Yöresel Yemekleri Nelerdir?

Bitlis'in nesi meşhur sorusunun bir diğer cevabı da Bitlis'in meşhur yöresel yemekleridir. Bir Doğu Anadolu Bölgesi ili olan Bitlis şehri, kendine has et ve sebze yemekleri ile, hamur işi ve tatlıları ile özellikle de bol etli ve sulu yemekleriyle ön plana çıkmaktadır. Yöreye has bir şekilde tatlandırılmış yemekleri, tandırda pişen etleri ile şehri ziyaret edenlerin hem gözlerini hem de karınlarını doyurmaktadır.

Bitlis Köftesi

Ülkemizde hemen hemen her şehrin adıyla ünlü olmuş bir köftesi vardır. Bitlis şehrinin de kendine münhasır bir köftesi var, Bu köfte köftelik bulgur, kıyma, çeşitli baharatlar ve diğer tüm malzemeler birlikte yoğurularak yapılır. Hazır olan köfte daha sonra haşlanarak pişirilir ve üzerine eritilmiş tereyağı dökülerek servis edilir.

Glorik

Bitlis yöresel yemekler listesinde bulunan meşhur yemeklerinden birisi gloriktir. Değişik bir isimle anılan yemek halk arasında tercih edilen lezzetli yemeklerdendir.

Bitlis'e has ve bölgede çokça tüketilen bu sulu yemek kıyma ve köftelik bulgurdan yapılır. Küçük küçük yuvarlak köfteler hazırlanır ve çeşitli sos ve baharatlarla haşlanır. Yöre halkı tarafında tercih edilen yemeklerden olan glorik Bitlis'in meşhur yemeklerindendir.

Şemşerok

Bitlis'e özgü yöresel bir lezzet ve bir mantı türü olarak bilinen Şemşerok tercihe göre kızartılarak ve yahut haşlanarak servis edilir.

Kuşbaşı et ve yöreye has baharatlar ile hazırlanır. Diğer mantılardan farklı olan tarafı ise pişirme türüdür. Yiyenlerin bir daha yemek istediği bir çeşit yöresel mantıdır.

Keledoş

Bitlis'in yöresel yemekleri arasında bulunan Keledoş; kuşbaşı kuzu eti ve buğdayla birlikte pişiriliyor. Harman olan buğday ve kuşbaşı etin üstüne yoğurt ve erimiş tereyağı ve bol salçalı sos dökülüyor. Van yöresine ait bir yemek olduğu söylense de Bitlis'le özdeşleşmiş bir yemektir.

Katıklı Dolma

Bitlis şehrinin yöresel lezzetlerinden bir diğeri olan katıklı dolması, taze kabak ile yapılan ve katıklı dolmanın klasik kabak dolmasından farkı ise servis ediliş şeklidir. Dolmaların beyti şeklinde minik halkalar halinde servis edilir.

Avşor Çorbası

Uykuyu bölen çorba veya uykudan uyandıran çorba olarak bölge halkı tarafından isimlendirilen Avşor Çorbası, gece geç saatlerde hazırlanır ve sabahın ilk ışıklarında içilmeye hazır hale gelir. Bölgede kahvaltıyı Avşor Çorbası ile yapmak bir gelenektir.

Turşu Aşı Çorbası

Soğuk günlerin vazgeçilmez lezzeti, içleri ısıtan Turşu Aşı Çorbası; taze fasulye, buğday, tarifindeki en önemli etken olan ekşi erik pestili ve daha pek çok baharat ve malzemenin karışımıyla hazırlanan gözleri ve karınları doyuran bir lezzettir.

Gebol Çorbası

Asıl maddesi darı olan bu yiyecek, içerisine kurut aylanı katılarak hazırlanır ve kızgın tereyağı ile servis edilir. Bitlis'in meşhur yöresel çorbalarından olan Gebol çorbasını şehri ziyaret edenlerin sevdiği lezzetlerdendir.

Büryan

Yöreye has kuyu tandırlarında pişirilerek yapılan Büryan, kuzu etinden hazırlanmaktadır. Uzun süre pişirilen et lokum kıvamına gelince servis edilir. Yanında sunulan tandır ekmeği de yine kuyu tandırlarında pişirilir.

Ciğer Taplaması

Ciğer sevenlerin lezzetine doyamayacağı bu yemek koyun ciğeri ile köftelik bulgur karıştırılarak hazırlanır. Bitlis'in meşhur yöresel yemekleri denilince ilk sırayı alan yemeklerden biri olan Ciğer Taplaması, şehir merkezinde pek çok lokanta ve restoranda rahatlıkla bulunabilir.

Murtağa

Görünüşü Karadeniz yöresinin mıhlamasına benzeyen ve oldukça az malzemeyle yapılan bu yemeğin yapımı da oldukça basit ve kolay. Tereyağı, un ve yumurtanın harika karışımından doğan lezzetli Murtağa, bölgede özellikle sabah kahvaltılarında sevilerek tüketilen bir lezzettir.

Teter

Lezzetli tandır ekmeğinin yöresel pekmez çeşitleri ve tereyağı ile karışımıyla yapılan bu yöresel, lezzetli tatlı, yapılışının kolay olması ve lezzetinin çok olması nedeni ile Bitlis'li ev hanımları tarafından sıkça yapılmakta ve yiyenler tarafından sevilmektedir.

Güzbez Tatlısı

Bitlis'in bir diğer ünlü bir tatlısı ise Güzbez Tatlısıdır. Kaynatılmış bal ve cevizle hazırlanan bu lezzet çok bilinmese de tadanın bir daha tatmak isteyeceği türden unutulmamış yöresel bir tatlıdır.

Bitlis'ten Alınacak Hediyelik Eşyalar Nelerdir?

Bitlis belirli tarım faaliyetlerinde öne çıkan şehirlerimizdendir. Örneğin; Antep fıstığı, meyan kökü, armut, arpa, buğday, çavdar, darı, dut, elma, fasulye, kiraz, ceviz gibi ürünler bölgede yetiştirilmektedir. Bu ürünler arasından paketli olarak satılan ve kolaylıkla bulabileceğiniz Antep fıstığı ve Adilcevaz Cevizi gibi ürünleri satın alabilirsiniz. Ayrıca Karakovan Balı ve yöreye özel Hizan Fındığı da çok tercih edilen hediyelikler arasındadır. Bitlis'in neyi meşhur denildiğinde bölgede yetişen kuruyemişler de oldukça öne çıkmaktadır. Bunların yanı sıra Ahlat Bastonu ve yöresel kilim, çömlek gibi ürünleri de sevdiklerinize alabilirsiniz.

Bitlis'in Gezilecek Yerleri Nerelerdir?

Bitlis'in meşhur bölgelerinden olan Ahlat tarihi geçmişi ile şehrin en çok ziyaretçi alan bölgelerindendir. Özellikle Ahlat mezar taşları görülmesi gereken tarihi noktalardan birisidir. Ayrıca şehirde Rahvan Kervansarayı, Emir Bayındır Cami, Ahlat Müzesi, Ahlat Sahil Kalesi, İslahiye Medresesi, Tarihi Hizan Camii Bitlis'in meşhur yerlerindendir.