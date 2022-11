Bolu’nun Neyi Meşhur? Bolu’nun Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Bolu'nun neyi meşhur diye araştırdığınızda çikolata, kebaplar, çorbalar, Bolu'nun meşhur yemekleri, doğal güzellikler, göller, kaplıcalar gibi birçok alternatifle karşılaşırsınız. Kış turizminin sevilen lokasyonlarından biri olan Bolu nesiyle meşhurdur? Osmanlı Saray mutfağının etkilerini taşıyan Bolu'da herkesin damak tadına göre lezzet bulmak oldukça kolaydır. Türk mutfağına sayısız katkısı olan bu güzel şehrimiz Bolu'nun nesi meşhur, Bolu'da neler yenir hepsini bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

Bolu'nun Neyi Meşhur?

Bolu'nun nesi meşhur dediğinizde verilecek tek bir cevaptan fazlasına ihtiyacınız olacaktır. Gezilecek doğa harikası yerleri, yemekleri, tatlıları ile Bolu birçok seçeneğin buluştuğu noktadır.

Karadeniz bölgesinin tamamı kendine has mutfakları ile hem ülkemiz insanları hem de yabancı turistler tarafından oldukça seviliyor. Bolu ise bu bölgenin en önemli mutfaklarından birine sahiptir. En iyi aşçıların Bolu'nun Mengen ilçesinden çıkmasıyla ülkemizde aşçılar diyarı olarak anılmaktadır. Bolu'nun en meşhur yemeklerinden biri olan Abant Kebabı adını aldığı Abant Gölü çevresindeki restoranlarda servis ediliyor. Ayrıca Bolu Çikolatası da oldukça meşhur lezzetler arasındadır.

Bolu'nun Yöresel Yemekleri Nelerdir?

Osmanlı Dönemi'nden bu yana gelen neredeyse bin yıllık mutfağıyla Bolu lezzetleri gidip yerinde tadanların damağında iz bırakıyor. Saray mutfağından gelen tarifleri ile et yemekleri konusunda oldukça başarılı olan Bolu'nun meşhur yemekleri sebzelerle de harikalar yaratıyor. Bolu nesiyle meşhur sorusuna verilecek cevap niteliğinde Bolu'nun yöresel yemekleri:

Abant Kebabı

İsmini aldığı doğal güzelliğiyle akıllarda kalan Abant'a özgü olan bu yemek kızarmış ekmeğin üzerinde servis edilen közlenmiş patlıcan, et ve kaşardan oluşmaktadır. Abant Kebabını Bolu'nun tüm et lokantalarında kolaylıkla bulabilirsiniz.

Bolu Köftesi (Mengen Köftesi)

Her yörenin kendine has köftesi olduğu gibi Bolu'nun da kendine özgü köftesi bulunmaktadı. Özel bir kıyma harcı, maydonoz, soğan, çeşitli baharat ve çeşnilerle hazırlanan bu köfte yanında garnitürlerle servis ediliyor.

Mengen Pilavı

Ana malzemeleri badem ve mantar olan Mengen Pilavı isteğe göre domates ve fıstıkla da yapılabiliyor.

Paşa Pilavı

Bildiğimiz pilavların dışında olan Paşa Pilavı pirinç yerine soğan, yumurta ve patates kullanılarak yapılıyor.

Kaldırık Dolması

Bolu'nun Mengen ilçesine ait olan bu yemek hodan isimli bitkinin yapraklarından yapılıyor. Hodan bitkisi genellikle Karadeniz Bölgesi'nde yetişir ve birçok farklı yemeğin ana malzemesi haline gelmiştir. Kaldırık Dolması ise haşlanan yaprakların içine mısır unu, soğan ve sarımsak eklenerek hazırlanıyor.

Bakla Çullaması

Bolu sofralarında sık sık yapılan ve sevilen bu yemek kuşbaşı et ve bakla ile yapılmaktadır.

Cevizli Keşli Erişte

Haşlanmış eriştelerin üzerine Bolu'ya özgü olan keş peyniri, tereyağı ve ceviz eklenmesi ile yapılır.

Mudurnu Baklası

Bol soğanlı ve salçalı olarak yapılan bir bakla yemeğidir. Tercihe göre içerisine farklı sebzeler de eklenerek yapılmaktadır.

Kedi Batmaz

Bolu mutfağında ilginç ismiyle ün yapmış olan bu yemek mısır ununun hamur haline getirildikten sonra üzerine tereyağında kavrulmuş keş peyniri ya da kaz ciğeri eklenmesi ile yapılır.

Bolu'nun meşhur yemekleri sadece ana yemeklerle sınırlı kalmayıp birbirinden lezzetli çorbalara ve hamur işlerine de yer veriyor. İşte bu lezzetlerden bazıları:

Ovmaç Çorbası: Bolu'nun en çok sevilen ve tüketilen çorbalarından birisidir. Nohut ve hamur parçaları ile yapılan çorba üzerine salçalı sos dökülerek servis ediliyor.

İmaret Çorbası: Sütte pişirilen pirinç üzerine soğan eklenerek hazırlanan bu çorba Osmanlı mutfağından günümüze dek ulaşan bir tariftir.

Bolu'nun meşhur hamur işleri ise şunlardır: Kabaklı gözleme, Çiğ börek, Çantıklı pide, Patatesli köy ekmeği, Kaşık atması.

Bolu'nun Meşhur Tatlıları Nelerdir?

Bolu mutfağının meşhur ana yemekleri ve çorbalarından sonra en çok tercih edilen yiyeceği tatlılarıdır. Bolu'nun nesi meşhur, hangi tatlısı derseniz karşınıza Bolu Çikolatası çıkacaktır. Paketli halde birçok yerde satışa sunulan bu çikolata oldukça lezzetlidir. Bolu çikolatasının yanı sıra Saray Helvası ve Bolubeyi Tatlısı da Bolu'nun meşhur tatlıları arasındadır.

Bolu'nun Gezilecek Yerle Nerelerdir?

Bolu denilince akla ilk gelen yemyeşil dağlar, yaylalar, milli parklar, göller ve ormanlar olacaktır. Temiz havaya doyacağınız bu güzel şehir gezilecek çok fazla seçeneği ile ziyaretçilerini karşılıyor. Bolu'nun neyi meşhur sorusunun en güzel cevabı muhteşem doğasıdır. Bolu'ya yolunuz düşerse ya da bir gezi planı yaptıysanız sizin için hazırladığımız bu listedeki yerleri kesinlikle görmelisiniz.

-Abant Gölü Tabiat Parkı

Dağların içinde, etrafı yemyeşil ormanlar ile çevrili ve deniz seviyesinden neredyse1300 metre yükseklikte bulunan Abant Gölü'nün büyüklüğü ise 1250 dönüm civarındadır. Etrafında yürüyüş yolları ve piknik yerleri bulunan Abant Gölü yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Bölge; gezip görmek ve konaklamak için birçok seçenek vardır.

-Yedigöller Milli Parkı

Batı Karadeniz Bölgesinin en çekici doğasına sahip olan Yedigöller, Bolu ili sınırlarında içinde bulunuyor. Oldukça engebeli bir tabiatı olan Yedigöller Milli Parkı, doğal heyelan ile oluşan göllerini bünyesinde tutuyor.

-Gölcük Tabiat Parkı

Çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve diğer birçok türden ağaç bulunan ve her mevsim görende hayranlık uyandıran gölün manzarası harikadır. Doğanın muhteşem güzelliği ile çevrili olan gölün hemen kıyısında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Devlet Konukevi" olan küçük, şirin, ahşap bir yapı yer almaktadır. Güzellikleriyle turistleri kendine çeken bu göl yaz kış ziyarete açıktır.

-Sülüklü Göl

Sülüklü göl tabiat parkı Bolu'nun en çok beğenilen göllerinden biridir. Bolu'nun doğasever insanlarına uygun birçok yürüyüş rotası olan Sülüklü göl görülmeye değerdir. Bu gölün etrafında sosyal tesisler, piknik alanları, yürüyüş yolları da bulunmaktadır.

-Akkaya Travertenleri

Bolu şehir merkezine yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve halk tarafından Bolu'nun Pamukkale'si olarak isimlendirilen Akkayalar Travertenleri, yazın sıcak günlerinden bunalan vatandaşların uğrak yerlerindendir.

Kartalkaya Kayak Merkezi, Karacasu Kaplıcaları, Babas Kaplıcası, Sarot Kaplıcası, Pavlu Kaplıcası, Aladağ Yayları ve Göleti, Kızık Yaylası, At Yaylası, Sarıalan Yaylası, Gerede Yaylaları, Bolu Müzesi, Mudurnu Evleri, Göynük Evleri, Akşemsettin Türbesi, Gerede Keçi Kalesi Bolu'nun ziyaret edilen diğer önemli turistik yerleridir.

Bolu'dan Hediyelik Neler Alınır?

Bolu geziniz sonrası ister kendiniz için isterseniz de sevdiklerinize hediyelik olarak Gerede'den el yapımı bakır ürünler, deri ürünler ve kemerler, Saray Helvası, Bolu Çikolatası, Kozalak Reçelleri ve Çam Balı satın alabilirsiniz.