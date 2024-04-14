Diş fırçalarının bazı kılları neden farklı renktedir? Sebebini duyduğunuzda inanamayacaksınız...

Uzmanlar, 'bebekler ve üç yaşına kadar olan çocuklar için çok az miktarda diş macunu, üç ila altı yaş arası çocuklar için ise bezelye büyüklüğünde diş macunu kullanmanızı ' tavsiye ediyor.

Gönderiyle karşılaşan birçok kullanıcı, farkında olmadan ne kadar çok şeyi kaçırdıklarını anlattı. "İnanamıyorum" diyenlerin yanı sıra, "diş macununu kullanırken meğer hiç dikkat etmemişim" diyen birçok insandan yorum yağdı.