Diş fırçalarının bazı kılları neden farklı renktedir? Sebebini duyduğunuzda inanamayacaksınız...

Her kullandığınızda, diş fırçanıza bakmaya zaman ayırdıysanız, kılların aslında farklı renklerde detaylar olduğunu fark etmişsinizdir. Aslında varlıklarının arkasında gerçek bir amaç olduğundan bunlar sadece bir tasarım harikası değil.
İnternette @jmac8781 diş fırçası kullanan Jess adında bir kadın, fırçanızdaki koyu renkli kıl parçasının ardındaki anlamı paylaşmak için TikTok'u kullandı ve bu açıklama izleyicilerin büyük bölümünü oldukça şaşırttı.
Sosyal medya kullanıcısı kadın; "Renklerden en küçüğü, genellikle üst tarafa yakın olanı, aslında ne kadar diş macunu kullanmanız gerektiğini size göstermek içindir" açıklamasında bulundu.
Çocuk diş fırçalarını merak ediyorsanız, onların da benzer bir göstergesi bulunuyor. Koyu renkli kıllar daha küçüktür ve fırçanın ortasına doğru yerleştirilmiştir.
Jess " Küçük çocuklar için bir diş fırçasında, ortadaki mavi rengin size tam olarak ne kadar diş macunu ölçmeniz gerektiğini gösterdiğini görüyorsunuz" diye örneklendirerek açıkladı.
Uzmanlar, 'bebekler ve üç yaşına kadar olan çocuklar için çok az miktarda diş macunu, üç ila altı yaş arası çocuklar için ise bezelye büyüklüğünde diş macunu kullanmanızı ' tavsiye ediyor.
Gönderiyle karşılaşan birçok kullanıcı, farkında olmadan ne kadar çok şeyi kaçırdıklarını anlattı. "İnanamıyorum" diyenlerin yanı sıra, "diş macununu kullanırken meğer hiç dikkat etmemişim" diyen birçok insandan yorum yağdı.