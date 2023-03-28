EDC Şanzıman Nedir? EDC Şanzıman Özellikleri Neler, Nasıl Çalışır, Dayanıklı Mı?

EDC şanzıman nedir sorusuna yanıt olarak şanzıman türü şeklinde genel bir tanımlama yapılabilir. Ancak EDC şanzıman iyi mi dayanıklı mı sorularına net yanıtlar aramak gerekir. Türkçeye Verimli Çift Kavrama olarak çevrilen EDC şanzıman ömrü ne kadar sorusu kadar ne tür araçlarda kullanıldığı da önemlidir. Bu nedenle EDC şanzıman özellikleri neler, nasıl çalışır, dayanıklı mı sorularının tamamını sizler için yanıtladık.

EDC Şanzıman Nedir?

EDC şanzıman Efficient Dual Clutch kelime grubunun kısaltmasıdır. Türkçe olarak ise Verimli Çift Kavrama şeklinde çevrilmektedir. Renault markası bu şanzımanı hem dizel motorlu hem de turbo benzinli araçlarda tercih etmektedir. Çift kavrama sistemine sahip olan EDC şanzıman ilk kavramada 1, 2 ve 5 viteslerde ileri şeklinde çalışır. İkinci kavrama sırasında ise 2, 4 ve 6 ileri şekilde çalışan sistemdir.

EDC Şanzıman Özellikleri Nelerdir?

Araçlarda gücün ne kadar aktarılması gerektiği konusuna tork konvektörü karar vermektedir. Ancak bu durum EDC şanzıman olan araçlarda tork konvektörü bulunmamaktadır. Buradaki karar mercii de şanzımanın kendisi olmaktadır. Motordan alınan güce göre de değişim doğrudan kendisi tarafından gerçekleştirilir. Bu şanzımanın özellikleri ve avantajları arasında ise şunlar yer alır:

Şanzımanlarda en çok yaşanan sorun vites değiştirirken güç kaybı yaşanması durumudur. Ancak EDC şanzımanlarda çift kavrama teknolojisi ile birlikte hızlı ve güç kaybı olmadan değişim yaşanabilir.

Sanılanın aksine manuel viteslere göre daha fazla yakıt tasarrufu da sağlanmaktadır. Otomatik karar mekanizması da en uygun değerleri uygular ve uygun bir vites atanmasını sağlar.

Hidrolik sistemine bağlı kalmadan elektromanyetik vites geçişi de sağlanmaktadır. Bu da debriyaj olmadığı anlamına gelir. Yakıt tüketimini düşürmektedir.

Bu şanzıman sistemi de karbondioksit salınımı konusunda da son derece avantajlıdır. Kilometrede yaklaşık olarak 30 gram daha az salınım ortaya çıkarır.

Sürücünün sürüş konforunu da artıran bu şanzıman sistemi viteste + ve – yönlerini kolayca kullanma imkanı sunar. Manuel olarak istenilen seviyede vites geçişi sağlar.

EDC Şanzıman Ne Tür Araçlarda Kullanılır?

EDC şanzıman sisteminin birtakım dezavantajları da bulunur. Vites geçmeme, vites geçişlerinde vuruntu gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Bu bakımdan vites geçişlerinde zorlanma olması durumunda kişilerin servise başvurmaları önemlidir. Bu şanzımanın bulunduğu araç türleri arasında Renault Clio, Renault Captur, Renault Talisman, Renault Megane gibi araçlarda bulunur. Ancak birçok kişi Renault Symbol araçlarda bu şanzıman sistemi olduğunu düşünse de bu araçlarda EDC şanzıman bulunmaz.