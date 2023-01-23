Eyüp Sultan Camii Nerede? Yol Tarifi İle Eyüp Sultan Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi Semtte?

Eyüp Sultan Camii nerede konusunu araştırırken karşınıza çok ilginç bilgiler de çıkacaktır. Eyüp Sultan Camii yol tarifi araştırması, İstanbul hakkında yeterli bilgiye sahip olmayanların yaptığı bir incelemedir. Eyüp Sultan Camii nasıl gidilir? Eyüp Sultan Camii mimarı kim sorusu da birçok kişinin araştırdığı ve merak ettiği bir konudur. Eyüp Sultan hangi semtte ve özellikleri neler sorularının cevabı yazımızın devamında.

Eyüp Sultan Camii Nerede?

Eyüp Sultan Camii, Türkiye'nin en önemli ibadethanelerinden biridir. Bu cami aynı zamanda ülkemizin en çok ziyaret edilen camileri arasındadır. Eski bir cami olmasının yanında günümüzde ibadete açık olup farklı bir havaya sahiptir. Cami, Osmanlı mimarisinin en güzel örnekleri arasındadır. Bu cami, aktif ibadete açık olmasının yanı sıra turistlerin de ilgisini çeken bir yapıttır.

Eyüp Sultan Camii, adından da anlaşılacağı üzere İstanbul'un Eyüp Sultan semtindedir. Bu cami aynı zamanda padişahların da kılıç kuşandığı bir camidir. Birçok doğa olayı nedeniyle zarar gören bu cami, geçirdiği restorasyonlar ile günümüzdeki görünümüne kavuşmuştur.

Eyüp Sultan Camii Nasıl Gidilir?

Eyüp Sultan Camii, Haliç'in kenarında bulunan bir yapıdır. Merkezi konumda olan bu camiye ulaşım son derece kolaydır. Fatih ve Eminönü ilçelerinden direkt olarak bu camiye gidebileceğiniz otobüsleri bulabilirsiniz. Metro ve Marmaray hatlarını takip ederek de bu camiye ulaşmanız mümkündür. Özel aracınızla Eyüp Sultan Camiine gitmek istiyorsanız da araç park sorunu yaşayabilirsiniz. Bunun için özel park alanlarından istifade etmeniz gerekir.

Eyüp Sultan Camii Mimarı Kim?

Eyüp Sultan Camii, 1458 yılında inşa edilmiştir. Caminin ilk bölümü 1 yıl içerisinde tamamlanmıştır. Caminin diğer bölümünün tamamlanması ise 1800 yılını bulmuştur. Caminin bu noktaya yapılmasına Fatih Sultan Mehmet karar vermiştir. Büyük padişahın bu kararı vermesinde, Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin bu cami bahçesinde olması etkili olmuştur. Camiye bu ismin verilmesinin nedeni de budur.

Eyüp Sultan, Müslümanlığı ilk kabul eden sahabelerden biridir. Kendisi Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hadisine nail olmak için İstanbul'a sefer düzenlemiş ve burada şehit olmuştur. Tarihte bu hadise nail olmak Fatih Sultan Mehmet'e nasip olmuştur.

Yaşanan deprem sonucunda 3. Selim'in padişahlığı döneminde Eyüp Sultan Camii'nin minareleri tamamen yıkılmıştır. 3. Selim bu minareleri tekrar inşa ettirmiştir. 1823 yılında da yıldırım düşmesi sonucu caminin minareleri yine hasar görmüş ve minareler tekrar onarılmıştır.

Eyüp Sultan Camii'nin mimarlarından biri de Fatih Sultan Mehmet'tir. Büyük padişah, caminin projesinin hazırlanmasına bizzat katkı sağlamıştır. Caminin asıl mimarları ise Mimar Sinan ve Uzun Hüseyin Efendi'dir.

Eyüp Sultan Camii özellikleri Neler?

Eyüp Sultan Camii, heybetli yapısı ve manevi havası ile İstanbul'un en önemli ibadethaneleri arasındadır. Söz konusu caminin dikkat çeken özellikleri aşağıdaki gibidir.