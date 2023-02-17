Kedi Aknesi Nedir? Kedilerde Çene Aknesi Neden Olur, Nasıl Geçer?

Yağ ve kir birikmesi olarak bilinen akne, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da görülmektedir. Birçok sebebi olan aknelerin, tabii birçok da tedavisi bulunmaktadır. Kedi aknesi nedir ve nasıl geçer sorusu da tam olarak burada devreye girmektedir. Çünkü kedi sahibi olan insanlar kedilerde çene aknesi neden olur diye merak etmişlerdir ve araştırmışlardır. Bu metnimizde kedi aknesi nedir, nasıl geçer gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Kedi Aknesi Nedir?

Genellikle insanlarda oluşan bir şey olarak bildiğimiz akne, aynı zamanda kediler ve köpeklerde de görülebilen yağ ve kir birikmesi sonucunda oluşan siyah noktalardır. Kedi aknesi çene etrafındaki kıl köklerinin tıkanması sonucunda oluşur ve bu bölgelerde içi iltihap dolu apseler ortaya çıkabilir. Aknenin oluştuğu bölge kedinin kaşımasıyla daha kötü hale gelebilir ve bakteriyel enfeksiyonlar görülebilir. Pire yumurtalarıyla sıklıkla karıştırılan akne, pire yumurtalarından farklı olarak ıslak bir bezle veya pamukla silindiklerinde temizlenir ve yok olur. Ancak sadece görünen kısmı yok olduğu için tekrar çıkmaya müsaittir. Kedilerin derileri insanlardan farklı olarak daha hassas olduğu için, kedilerde oluşan akne sıkılmamalıdır. Akne ile çok karıştırılan pire yumurtaları ise bu yöntemle silindiğinde, silinen bölgelerde pembelik veya kırmızılık görüldüğünde olur. Bu pembelik veya kırmızılık oluşuyorsa akne sanılan şeyler aslında pire yumurtalarıdır.

Kedilerde Çene Aknesi Neden Olur?

Aknelerin oluşma sebepleri kediden kediye ve ortamdan ortama değişiklik gösterebilen bir durumdur. Bu oluşma sebeplerini anlamak için kedinin yaşam ortamını iyi bilinmelidir ve kedinin sağlıklı şekilde beslendiğinden, doğru mamalar kullanıldığından emin olunmalıdır. Bağışıklık sistemindeki zayıflıklar da akne oluşumuna sebebiyet verebilmektedir ve yoğun stres ya da huzursuzluklar kedilerde akne oluşumuna etki etmektedir. Bunlara ek olarak hormonal bozukluklar, ergenlik ve gençlik çağından olan kedilerin isteklerinin tam karşılanamaması, alerjik durumlar, sürekli mama değişikliği ve yanlış mama kullanımı, kirli ortamda yaşama ve yuvanın temizlenmemesi gibi faktörler de kedi aknesi oluşumunda etki etmektedir. Alerjik bünyeli kedilerde, bağışık sistemi zayıf olan kedilerde kedi aknesinin daha sık gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Birden fazla kedinin bulunduğu ortamlarda da kedi aknesinin görülme olasılığı daha fazladır. Sebebi tam olarak bilinmese de klinik vakalar kedi aknesinin genetik aktarımla daha sık gerçekleşebileceğini göstermektedir.

Kedi Aknesi Belirtileri Nelerdir?

Kedi çene aknesinin en yaygın belirtisi arasında, kirli bir çene görünümü yer almaktadır. Özellikle açık renkli ve beyaz kedilerde daha net şekilde gözlemlenebilen bu akneler, genellikle çene altında ortaya çıkmaktadır. Ancak çoğu zaman üst ve alt dudaklarda da ortaya çıkmaktadırlar.

Kedilerde Çene Aknesi Nasıl Geçer?

Kedilerde akne gelişmesi ve ritmik şekilde oluşması kesin tedavi gerektiren bir durum değildir ve tekrarlanabilir. Aknelerin tedavisi için kedinin veteriner hekim tarafından muayene edilmesi gerekir ve hastalığın doğrultusunda tedaviye başlanmalıdır. Akne bölgesinin temizliğinin daha kolay olması için ve kullanılan ilaçların daha iyi etki edebilmesi için çene altı tıraşlanmalıdır ve tıraşlanan bölgede aknenin varlığı, yoğunluğu daha açık bir şekilde görülecektir. Akne nedeniyle hasar görmüş cilt antiseptik solüsyonlar ile iyice temizlenmelidir ve iltihaplı yapıdaki aknelerin içi boşaltılmalıdır. Bazı durumlarda aknenin şiddetine göre antibiyotik ilaç kullanımına başlanılabilmektedir. Akne tedavisi için kedi aknesi kremi ile topikal tedavi yöntemi daha yaygındır. Topikal ilaçlar ile uygulanan tedavi enfeksiyona bağlı olarak gelişen her durum için etkilidir. Veteriner hekimler ayrıca iltihabın şiddetine göre yaşanan ağrılı durumlar için steroid kullanımına başlanmasını tavsiye edebilmektedirler.

Kedilerde Çene Aknesi Evde Tedavi Edilir Mi?

Şiddetli ve yoğun geçen akneler için yapılan tedavi yöntemlerinden bir tanesi şudur; yarım yemek kaşığı Epsum tuzu ile 25-30 ml sıcak su karıştırılır ve ortaya çıkan sıvı temiz bir bez ile akne olan yerlere çok hafif baskı yapılarak 5-10 dakika kadar durdurulur. Bez çene altında çok fazla gezdirilmez ve baskı uygulanmaz. Aksi takdirde kedide cilt bozukluklarına sebep olabilmektedir. Böyle bir yöntem uygulanacaksa öncelikle veteriner kliniğiyle konuşmak ve danışmak çok daha faydalıdır. Böylece gerekli olan tedavi ve yöntem veteriner hekim tarafından belirlenir.