Kombi Arıza Kodları - Kombi Arıza Kodları, Sembolleri ve Çözümleri Nelerdir?

Kombi arıza kodları ve sembolleri, kombinin markasına ve modeline göre değişiklik göstermektedir. Her marka ve modelin kendine ait kombi arıza kodu bulunmaktadır ve bu koda karşılık gelen hatalar da farklıdır. Bu yüzden kombinizin arıza kodlarını ve sembollerini öğrenmek için cihazın markası ne ise o markanın arıza kodlarına bakmanız gerekmektedir. Kombi arıza kodları, sembolleri ve çözümleri nelerdir? konulu yazımızı, en çok araştırılan markaları inceleyerek sizler için ele aldık.

Kombi Arıza Kodları, Sembolleri ve Çözümleri Nelerdir?

Kurulum ve kullanıcı hataları, gereken zamanda bakım yaptırılmaması, dış faktörler ve yoğun kullanım gibi nedenlerden kombiler arızalanabilmektedir. Arızalanan kombilerde, kombi arıza kodları adı verilen semboller belirmektedir ve bu semboller kombinin markasına göre değişim göstermektedir. Birkaç önemli markanın en sık karşılaşılan kombi arıza kodları, sembolleri ise şunlardır:

Kombi Arıza Kodları

4 Arızası: Diferansiyel hava basıncı arızası. Eğer 4 numara yanıp sönüyorsa atık gaz sistemi ile ilgili bir sorun yaşanıyor demektir.

C1 Arızası: Ana kart ile iletişim kesintisi arızası.

FL Arızası: Elektronik ateşleme gerçeklememiştir. 3 ateşleme denemesinin ardından brülörde ateş oluşmadığında FL arızası meydana gelir.

24 Arızası: Hava basınç anahtarı arızası. Fan, prosestat veya elektronik kartta sorun olabilir. Bunun yanı sıra dışarı uzanan hava akım borusu yerinden çıkmış ya da boyutu uzun olabilir.

CC Arızası: Dış hava sensöründe kesinti sorunu.

40 Arızası: Tesisat su basıncının düşük olduğunu belirten bir arızadır.

8.8 Arızası: Ana kart arızalarında bu uyarı meydana gelir.

5 Arızası: Baca tıkanıklığı ya da fan motorunun arızalı olması anlamına gelir.

F7 Arızası: Su seviyesi düşüklüğü arızası.

1 Arızası: Aşırı sıcaklık kilitlenmesi anlamına gelir.

21 Arızası: Düşük su basıncı arızası.

10 Arızası: Tesisat su basıncının düşük olduğu anlamına gelir.

6 Arızası: Aşırı sıcaklık uyarısıdır.

F8 Arızası: Düşük voltaj uyarısıdır.

14 Arızası: Kullanım suyu sensör arızası.

20 Arızası: Gaz valfi devresi arızası.

19 Arızası: Fan hızı sorunudur.

F37 Arızası: Kalorifer devresi düşük su basıncı uyarısıdır.

C6 Arızası: Atık gaz sisteminde sorun olduğu anlamına gelir.

Arıza Kodu F00: Kalorifer devresi gidiş suyu sıcaklık sensör arızası

Arıza Kodu F01: Kalorifer devresi dönüş suyu sıcaklık sensör arızası

Arıza Kodu F10: Kalorifer gidiş suyu sıcaklık sensöründe kısa devre

Arıza Kodu F11: Kalorifer dönüş suyu sıcaklık sensöründe kısa devre

Arıza Kodu F20: Aşırı ısınma arızası

Arıza Kodu F22, F23, F24: Kalorifer devresi su basıncı sorunu (sistemde su yok veya susuz çalışma)

Arıza Kodu F25: Atık gaz sıcaklığı yüksek

Arıza Kodu F26: Elektrik şebekesi düşük voltaj sorunu

Arıza Kodu F27: Yalancı alev

Arıza Kodu F28: Başarısız ateşleme arızası

Arıza Kodu F29: İyonizasyon arızası

Arıza Kodu F32: Hava basınç arızası

Arıza Kodu F49: Düşük voltaj arızası

Arıza Kodu F61: Gaz valfi kumanda hatası

Arıza Kodu F62: Gaz valfi kapanmasında rötar

Arıza Kodu F63: EEPROM hatası

Arıza Kodu F64: Elektronik Ntc arızası

Arıza Kodu F65: Elektronik anakartta aşırı ısınma hatası

Arıza Kodu F67: Elektronik alev sorunu

Arıza Kodu F68: Dengesiz alev sinyali

Arıza Kodu F70: Geçersiz cihaz kodu

Arıza Kodu F71: Kalorifer gidiş suyu sıcaklık sensörü arızası

Arıza Kodu F73: Kalorifer hattı düşük su basıncı

Arıza Kodu F75: Pompa, devirdaim, sirkilasyon sorunu

Arıza Kodu F77: Yoğuşma suyu pompa arızası

Arıza Kodu F78: Harici reglerde sıcak su çıkış sensörü kesintisi

Arıza Kodu F83: Gidiş ya da dönüş suyu sıcaklık sensörü sıcaklık değişimi sorunu

Arıza Kodu F84: Kalorifer gidiş dönüş suyu sıcaklık sensörü sıcaklık farkı

Arıza Kodu F85: Gidiş ya da dönüş suyu sıcaklık sensörü yanlış monte edildi

Kombi Arıza Kodları

11-67 Arızası: Kombi devredeyken alev kaybı oluyor demektir. İyonizasyon elektrodu tıkalı ya da arızalı olabilir, gaz valfi arızalı olabilir veya elektronik kart arızası olabilir.

LP Arızası: Düşük basınç sorunu.

11-64 Arızası: Gaz yokluğu-ateşleme arızası.

11-66 Arızası: Güvenlik süresinde alev kaybı sorunu.

Arıza Kodları

6A Arızası: Kombide ateşleme sorunu olduğu anlamına gelir.

H Arızası: Cihazın ısıtma işletmesinde sorun olduğu anlamına gelir.

4C Arızası: Kombi tesisatındaki su sıcaklığının maksimum değeri aşarak aşırı ısınmaya yol açtığı anlamına gelir.

2E Arızası: Tesisat su basıncının düşük olduğu anlamına gelir.

4A Arızası: Gidiş sensörü ya da emniyet sensörü 105°C nin üstünde sıcaklık algıla demektir.

3Y Arızası: Difransiyel basınç şalteri kapama sağlamıyor demektir.

Tüm bu kombi arıza kodlarının çözümlerine bakıldığında genellikle kombiyi resetlemek önerilmektedir. Kombi resetleme işleminden sonra yine düzelme olmazsa servis çağırmanız gerekmektedir.