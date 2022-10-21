KPSS tercihleri 2022 süreci için adaylar bekleyişini sürdürüyor. Lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS tercih kılavuzu bilgilerine göre KPSS tercihleri yapılacak. Bu kapsamda; adaylar "KPSS tercihleri ne zaman başlıyor ve nasıl yapılacak? ÖSYM ile 2022 KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylı bilgiler.
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS tercihleri için henüz resmi açıklama ÖSYM tarafından yapılmadı. KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından tercih işlemlerine yönelik bilgiler de netlik kazanmış olacak.
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.