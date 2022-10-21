KPSS tercihleri 2022 süreci için adaylar bekleyişini sürdürüyor. Lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS tercih kılavuzu bilgilerine göre KPSS tercihleri yapılacak. Bu kapsamda; adaylar "KPSS tercihleri ne zaman başlıyor ve nasıl yapılacak? ÖSYM ile 2022 KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylı bilgiler.