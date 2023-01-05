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Haberler Keşfet Haberleri Masterchef bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak 2023 Tv8 yayın akışı
Giriş Tarihi: 5.1.2023 15:11

Masterchef bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak 2023 Tv8 yayın akışı

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri üyeliğini üstlendiği Masterchef yeni bölüm merakla bekleniyor. Yayınlanan son bölümde Burak Kaya MasterChef Türkiye'ye 5. olarak veda etmişti. Final için çok az bir zaman kaldı. 5 Ocak Tv8 yayın akışı listesine bakanlar Masterchef’in bugün olmadığını farketti. Dün de yayın akışında bulunmayan programın akıbeti merak konusu oldu. Peki Masterchef bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi, final mi? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak 2023 Tv8 yayın akışı

Masterchef bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak 2023 Tv8 yayın akışı

Masterchef maratonu tüm hızıyla sürüyor. Programın sıkı takipçileri Masterchef yeni bölümün bu akşam yayın akışında olmadığını gördü. Bu noktada Masterchef Türkiye bugün yok mu, neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. 5 Ocak 2023 Tv8 yayın akışında program yer almıyor. MAsterChef yayın saatinde Tuzak dizisi yeni bölümü yayınlanacak. Yeni bölüm ise merakla bekleniyor…

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef yeni bölüm 5 Ocak Perşembe akşamı da ekranlarda olmayacak. MasterChef yayın saatinde Tuzak dizisi yeni bölümü yayınlanacak. MasterChef yeni bölüm ise 6 Ocak 2023 Cuma akşamı saat 20:00'da yayınlanacak.

MASTERCHEF BU AKŞAM YOK MU NEDEN YOK?

MasterChef yeni bölüm ise 6 Ocak 2023 Cuma akşamı saat 20:00'da yayınlanacak. 5 Ocak Tv8 yayın akışında ise Tuzak dizisi yer aldı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye, final için gün saymaya başladı. Son olarak Burak Kaya MasterChef Türkiye'ye 5. olarak veda etmişti. Metin, Görkem, Ayaz ve Kıvanç'ın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada bir isim yarı finale yükseldİ.

TV8 YAYIN AKIŞI BİLGİSİ 5 OCAK 2023

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Tuzak

22:30 Sıfırıncı Gün

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Masterchef bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak 2023 Tv8 yayın akışı
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