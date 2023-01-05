Masterchef bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak 2023 Tv8 yayın akışı

Masterchef maratonu tüm hızıyla sürüyor. Programın sıkı takipçileri Masterchef yeni bölümün bu akşam yayın akışında olmadığını gördü. Bu noktada Masterchef Türkiye bugün yok mu, neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. 5 Ocak 2023 Tv8 yayın akışında program yer almıyor. MAsterChef yayın saatinde Tuzak dizisi yeni bölümü yayınlanacak. Yeni bölüm ise merakla bekleniyor…
MasterChef yeni bölüm 5 Ocak Perşembe akşamı da ekranlarda olmayacak. MasterChef yayın saatinde Tuzak dizisi yeni bölümü yayınlanacak. MasterChef yeni bölüm ise 6 Ocak 2023 Cuma akşamı saat 20:00'da yayınlanacak.
MasterChef yeni bölüm ise 6 Ocak 2023 Cuma akşamı saat 20:00'da yayınlanacak. 5 Ocak Tv8 yayın akışında ise Tuzak dizisi yer aldı.
Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye, final için gün saymaya başladı. Son olarak Burak Kaya MasterChef Türkiye'ye 5. olarak veda etmişti. Metin, Görkem, Ayaz ve Kıvanç'ın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada bir isim yarı finale yükseldİ.
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Tuzak
22:30 Sıfırıncı Gün