Masterchef bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak 2023 Tv8 yayın akışı

Masterchef maratonu tüm hızıyla sürüyor. Programın sıkı takipçileri Masterchef yeni bölümün bu akşam yayın akışında olmadığını gördü. Bu noktada Masterchef Türkiye bugün yok mu, neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. 5 Ocak 2023 Tv8 yayın akışında program yer almıyor. MAsterChef yayın saatinde Tuzak dizisi yeni bölümü yayınlanacak. Yeni bölüm ise merakla bekleniyor…