NumLock Tuşu Nedir? NumLock Tuşu Ne İşe Yarar, Klavyede Yoksa Sayı Tuşları Nasıl Açılır ve Kapatılır?

Numlock tuşu nedir araştırmasında numlock tuşu ne işe yarar sorusu ile paralel bir inceleme yapılmalıdır. Sayı tuşları nasıl açılır araştırması ile bu tuşlarsı aktif hale getirebilirsiniz. Laptopta numlock tuşu yok nasıl kapatılır? Bu tuşlar kapatıldığı zaman da söz konusu tuşlar aktif olmayacaktır. Her bilgisayarda bu tuş vardır. Klavyede numlock tuşu hangisi sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Numlock Tuşu Nedir?

Klavyede bulunan her tuşun belli bir işlevi vardır. Numlock da bu tuşlardan biridir. Numlock, number lock ya da numeric lock terimlerinin kısaltmasıdır. Bu tuş genellikle caps lock tuşu ile alt altadır. Numlock tuşu, klavyedeki numara tuşlarını aktif hale getiren bir mekanizmadır. Bu tuşa basıldığında numlock ışığı yanacaktır. Bu ikaz ışığı yandıktan sonra klavyedeki numaralar aktif hale gelir. Tam tersi durumda yani numlock tuşu sönük iken de söz konusu tuşlar çalışmaz.

Bilgisayar ya da harici klavyelerin sağ tarafında ayrıca numaralar vardır. Diğer numaralar ise klavyenin harflerinin üst kısmındadır. Numlock tuşu, klavyenin yan tarafındaki tuşların aktif hale gelmesini sağlar. Üst kısımda bulunan numara tuşları numlock ile aktif ya da pasif hale gelmez.

Numlock Tuşu Ne İşe Yarar?

Numlock tuşuna basıldığında bilgisayardaki numlock ışığı yanacaktır. Bu ışığın bulunduğu yer, klavyenin ya da bilgisayarın modeline göre farklı yerlerde olabilir. Numlock tuşu numaraları aktif hale getirdiği gibi farklı bir işlevi de yerine getirir. Örneğin numlock tuşu kapalı iken 2, 4, 6 ve 8 rakamları ok tuşu gibi kullanılabilir. Ayrıca numlock kapalı iken 7 rakamı "home", 9 tuşu ise "page up" görevi görür. 3 rakamı ise "page down" görevi görür. 1 rakamı "end" 0 rakamı ise "insert" yerine kullanılır.