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Giriş Tarihi: 2.5.2024 12:21 Son Güncelleme: 2.5.2024 12:27

Piyango aslında kime çıktı? "Kız kardeşinin rüyası" ile 27 milyon TL kazandı!

“Piyangodan para çıksa ne yapardınız?” sorusuna herkesin kendince bir cevabı vardır. Peki piyangodan çıkacak olan parayı rüyanızda görebilirsiniz desek? ABD’de bir adam, yaşadıklarını kız kardeşinin rüyasına bağlıyor. Bu durumda sizce çıkan piyango kimindir? İşte ilginç haberin detayları…

Piyango aslında kime çıktı? Kız kardeşinin rüyası ile 27 milyon TL kazandı!

Kuzey Carolinalı bir adam, kız kardeşinin rüyasında zengin olduklarını görmesinin ardından 837.187 dolarlık piyango ikramiyesini kazandı.

Kannapolis'ten David Atwell verdiği röportajda kız kardeşinin rüyasında "bir demet altınları" olduğunu gördüğünü ve bilet aldıklarını, inanılmaz bir biçimde hemen ardından piyangoyu kazandıklarını anlattı.

"Rüyalar gerçek oldu" diyen Atwell, 1 dolarlık biletini Kannapolis'teki Jiffy Quick adlı bir yerden satın almıştı.

"İlk anda ikramiyenin 100.000 dolar olduğunu ve birinin de bunu kazandığını öğrendim" diyen Atwell, asıl şoku o ismin kendisi olduğunu görünce büyük şok geçirdiğini söyledi.

Üstelik kazandığı miktar da çok daha fazlaydı. 837.187 çekin kendisine çıktığını gören adam, büyük bir dehşetle karşı karşıya kaldı.

Eşi Cherie, Atwell'in haberi aldığında sürekli bağırarak yaşananlara inanamadığını, hatta kedilerini de çok korkuttuğunu anlattı.

Atwell, vergilerden sonra evine 598.591 dolar götürdü. Paranın bir kısmını bağışlamayı ve borçlarını ödemeyi planladığını söyledi.

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Piyango aslında kime çıktı? "Kız kardeşinin rüyası" ile 27 milyon TL kazandı!
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