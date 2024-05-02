Piyango aslında kime çıktı? "Kız kardeşinin rüyası" ile 27 milyon TL kazandı!

"İlk anda ikramiyenin 100.000 dolar olduğunu ve birinin de bunu kazandığını öğrendim" diyen Atwell, asıl şoku o ismin kendisi olduğunu görünce büyük şok geçirdiğini söyledi.

Üstelik kazandığı miktar da çok daha fazlaydı. 837.187 çekin kendisine çıktığını gören adam, büyük bir dehşetle karşı karşıya kaldı.