Push Up Ne Demek? Push Up Ne Anlama Gelir, Türkçesi Ne?

Push Up ne demek olduğu yabancı bir anlam gibi gelse de öğrenince ben bunu biliyordum imajı çizecektir. Sadece Türkçesi ne ile hareket etmek yeterli olacaktır. Alternatif seçenekler de vardır. Dolayısıyla soru kalıbı çoktur. Örneğin Push Up nedir ile de sonuca ulaşılabilir. Diğer bir soru kalıbı ise konunun farklı kategorileri olduğunu bize sunar. Yani push up sütyen ne demek olduğu kavramın farklı alanlarda da kullanıldığını gösteriyor. Şu an konu değiştiği için bu sütyenin ne işe yarar olduğuna dikkat çekmek gerekir.

Push Up Ne Demek?

Spor hayatımızın bir parçası olduğunda bazı yabancı kelimelere de istemsiz olarak aşina olmaya başlarız. Bu hayatımız için iyi bir şeydir. Hem sporun zinde tutması hem de kelime dağarcığının gelişmesi bir insan için muhteşemdir. Push up kavramına hem spor alanında hem de başka alanlarda karşılaşabiliriz. Dolayısıyla çok fonksiyonel bir kavram olduğu söylenebilir. Fonksiyonel olduğunu belirtmek için push up sütyen örnek verilebilir. Push up sütyen, spor alanından bağımsız olarak karşımıza çıkar ama yine de push up kavramının kelime anlamını da yansıtır. Bundan hareketle push up sütyen göğüslerin dik ve büyük görünmesine imkân tanır. Push Up kelime anlamından ziyade kalıp olarak ele alırsak şınav anlamını taşıdığı ifade edilmelidir.

Push Up Ne Anlama Gelir?

Push up hangi alanı çağrıştırdığı bir önceki başlıkta da bahsedilmiştir. Özellikle spor yapanların sürekli yaptığı bir harekettir. Yani push up şınav olarak bilinmektedir. Yabancı kavramlar cümlede bulunduğu konuma göre anlam kazanır. Dolayısıyla push up kavramı Türkçeye çevrildiğinde birçok anlamı olduğuyla karşılaşırız. Yine iç çamaşırı olarak sütyenin bir özelliğini de push up kavramı nitelendirmektedir. Bu konuda ise destekli anlamını taşımaktadır. Diğer barındırdığı anlamlar yukarı sürmek, yükseltmek, arttırmak, fiyatları yukarı çekmek gibi anlamları vardır. Dolayısıyla hem genel hem ticari hem de spor anlamlarına sahiptir.