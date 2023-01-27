Telefonda Ekran Görüntüsü Alma - Telefondan Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır, Nereye Kaydedilir?

Akıllı cihazlar hayatımıza girdiğinden beri kullanımları da oldukça genişlemiştir. İnsanlar ekranda gördüğü bir fotoğrafı veya bilgiyi kaydetme ihtiyacı hissetmeye başlamışlardır. Bununla birlikte şu sorular sorulmaya başlamıştır; "Telefonda ekran görüntüsü nasıl alınır, ekran resmi nasıl çekilir, telefonda alınan ekran görüntüsü nereye kaydedilir?"

Telefondan Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır, Nereye Kaydedilir?

Farklı marka telefonların birbirinden farklı ekran görüntüsü alma seçenekleri vardır. İphone marka telefonlarda ekran görüntüsü almak için home tuşu olan eski modellerde home tuşu ile güç tuşuna birlikte basarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yeni modellerde ise güç tuşu ile birlikte ses açma tuşuna aynı anda basıldığında ekran görüntüsü alınabilir.

Çoğu android cihazda özellikle Samsung marka telefonlarda güç tuşu ile birlikte ses kısma tuşuna aynı anda basıldığında ekran görüntüsü kaydedilir. Samsung'ta ekran görüntüsü almanın bir diğer yolu da avuç içi kaydırma hareketini kullanmaktır. Avcunuzun kenarını ekranın sağ tarafına getirin ve avcunuzun tamamı ekrana değecek şekilde sol tarafa doğru kaydırın, bu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Xiaomi marka telefonlarda ise güç tuşuyla ses açma tuşuna aynı anda basmanın dışında ekran görüntüsü almak istediğiniz ekranı açın ardından üç parmağınızı ekrana değdirerek aşağı doğru kaydırın. Bu şekilde rahatça ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ayrıca bildirim panelinde ekran görüntüsü alma kısa yolunu da kullanabilirsiniz.

Huawei marka telefonlarda da ses ve güç tuşlarını kullanarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bunun yanında işaret parmağınızın eklem kısmıyla ekrana çift dokunduğunuzda da ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Bütün bu markalarda ekran görüntüsü alındığı anda ekrana bir ön izleme bildirimi düşer. Bu bildirime tıklayarak aldığınız ekran görüntüsüne ulaşabilirsiniz ve üzerinde istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz. Aldığınız ekran görüntülerine ise galeriye tıklayarak ulaşabilirsiniz. Galerinin içinde ekran görüntüleri klasöründe aldığınız ekran görüntülerini bulabilirsiniz.