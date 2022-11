Zonguldak’ın Neyi Meşhur? Zonguldak’ın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Zonguldak'ın nesi meşhur diye internette araştırma yaparsanız karşınıza görülmeye değer doğasıyla, turistik alanlarıyla ve sakin plajları ile Batı Karadeniz'in güzel şehirlerinden biri çıkacaktır. Herkesin bildiği üzere Türkiye'nin önemli kömür rezervlerine sahip olan Zonguldak'ın neyi meşhurdur? Zonguldak'ın meşhur yemekleri daha çok sebze ve tahıl yemeklerinden oluşsa da et yemekleri de oldukça ünlüdür. Bu içeriğimizde Zonguldak nesiyle meşhur olmuştur, yöresel yemekleri nelerdir onları sizlerle paylaşacağız.

Zonguldak'ın Neyi Meşhur?

Zonguldak ve ilçeleri önemli limanlara ve ticaret alanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Kömürün ana noktası olduğu için demir çelik fabrikaları ve buna bağlı çalışan diğer fabrikaların da bulunmasıyla fazla göç alan bir şehirdir. Zonguldak'a gezmeye ya da iş amaçlı geldiyseniz uğrayabileceğiniz birçok restoran ve yöresel işletme sizi beklemektedir. Yaz mevsimi kısa sürdüğü için Zonguldak nesiyle meşhurdur denilince şehrin güzel sahilleri çok öne çıkmasa da tercih edilmesi gereken yerlerdendir. Zonguldak'ın meşhur yemekleri ise oldukça lezzetli sebzelerden ve tahıllardan oluşan doyurucu bir mutfak oluşturur. Uğmaç çorbası, Mancar sarması, Kabuklu fasulye gibi yemekler oldukça sevilen tatlar arasındadır.

Zonguldak'ın Yöresel Yemekleri Nelerdir?

Ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesi sınırları bulunan ve bir kıyı şehri olan Zonguldak birçok lezzetli yöresel yemeğe ev sahipliği yapmaktadır. Zonguldak'ın meşhur yemekleri genellikle sebze ve tahıllardan oluşmaktadır. Bunların yanı sıra bölgede yetişen fındık, kestane, çilek, karayemiş gibi ürünlerde şehri ziyaret edenler tarafından tercih edilmektedir.

Tirit

Hususi günlerde Zonguldak halkının yemek sofralarını lezzetlendiren tirit özellikle Kurban Bayramı'nda yapılan lezzetli bir et yemeğidir. Ev yufkası ve pişmiş kırmızı etin bir araya gelmesiyle hazırlanan tirit hem göze hem de mideye hitap eden bir yemektir.

Malay

Zonguldak'ın en ünlü yöresel yemeklerinden olan malay, Karadeniz'de en çok kullanılan malzemelerinden biri olan mısır unuyla hazırlanır. Bulamaç haline getirilen mısır unu, üstüne tercihe göre toz şeker, kırılmış ceviz içi veya öğütülmüş fındık eklenerek tatlı malay olarak tüketilebilir. İsteğe göre de tereyağı, soğan ve et ile karıştırılarak tuzlu malay yapılır. Yanına da yoğurtla servis edilir.

Pumpum Çorbası

Zonguldak ve Bartın yörelerinde oldukça fazla tüketilen çorbalardan biridir pumpum. Yine Karadeniz mutfağında en çok kullanılan malzemelerden biri olan mısır unuyla hazırlanır.

İçine pastırma, kıyma, kavurma ya da sucuk gibi et ürünleri eklenir. Oldukça doyurucu ve lezzetli olan yemeğimiz yöre halkı tarafından severek tüketilen yemeklerdendir.

Kabuklu Fasulye

Yazın yetişen taze fasulyeler, kışın aylarımda da tüketilebilsin diye dikkatle kurutulur. Daha sonra ise her mevsim yenilebilen güzel bir yemeğe dönüşür. Kabuklu fasulye adıyla bilinen yemeğe fasulyelerle birlikte mısır taneleri eklenir. Bu lezzet, Zonguldak'a ziyarete gelenleri sevindirecek bir lezzet.

Ereğli Pidesi

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan pide, hemen hemen her şehirde bulunan pide salonlarında üretilir. Zonguldak'ın Ereğli'de üretilen bu pide ise kendine has lezzeti ile şehre gelenleri kendine hayran bırakıyor.

Genel olarak kapalı pide şeklinde yapılan bu pideler, halk tarafından kıymalı ve kıymalı yumurtalı olarak en çok tercih edilir. İç harcın bolluğu ve özel karışımı ile tercih edilen lezzetlerin başındadır.

Tenekede Tavuk

Adını işitenleri bile acıktıran harika bir lezzet olan tenekede tavuk yöresel halkın sevdiği yemeklerdendir. Teneke içine konulan bütün bir tavuğun hafif köz ateşinde pişmesi işe olur. Lokum tadında olan bu yemek Zonguldak halkı tarafımdan sıklıkla tercih edilir. Zonguldak şehrine ziyarete gidenler bu yemeğin lezzetini mutlaka denemeliler.

Beyaz Baklava

Adı ile ilgi çeken bu baklava türünü yemek için Zonguldak ziyaret edilmedir. Tat olarak oldukça leziz bir baklavadır. Adından dolayı insanların ilgisini çekmiştir. Hazırlanışı; normal baklavadan farklı olarak piştikten sonra kızarması beklenmeden fırından alınır. Kızarmadığı için beyaz kalan baklavalar şerbetlenerek servise sunulur. Zonguldak şehrinde denemesi gereken lezzetlerden biridir.

Cizleme

Zonguldak yöresine has krep benzeri bir yiyecek türüdür. Sıcak sac üzerinde benzer bir hamurdan yapılır. Zonguldak kahvaltılarının sevilen bir yemeğidir.

Kabaklı Börek

Zonguldak'ın yöresel yemeklerinden biri de Kabaklı Börektir. Tüm tariflerin dışında, kendine has ağız tadıyla dikkat çeken böreklerdendir. Ceviz, şeker ve balkabağının karıştırılarak hazırlanması ile yapılan Kabaklı Börek, Zonguldak'ı ziyaret edenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetlerdendir.

Mantarlı Börek

Ülke çapında hemen hemen her yerde yapılan ve sevilen bir lezzet olan Mantarlı Börek, Zonguldak'ta yöreye özgü tarifler ile farklı bir boyuta taşınmıştır. Yapımında iki çeşit olarak kanlıca ve sarıkız mantarları kullanılan böreğin; tadının diğer yörelere göre farklı olmasını, Zonguldak halkı bu mantarlara bağlar.

Kızılcık Çorbası

Zonguldak'ın bölgesel lezzetlerinden biri olan Kızılcık Çorbası, genellikle evlerde pişirilen yemeklerdendir. Özellikle kış günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlar. Besin değeri yüksek ve vitaminler açısından da oldukça zengin bir çorbadır. Yöre halkı tarafından soğuk mevsimlerde tercih edilen Kızılcık Çorbası içinde bulunan kızılcık bitkisinden dolayı ekşi bir tada sahiptir.

Zonguldak'tan Hediyelik Olarak Neler Alınır?

Zonguldak ziyaretlerinizde şehirden alabileceğiniz çok farklı yiyecekler ve hediyelik eşyalar bulunmaktadır. Zonguldak'ın meşhur yemeklerinden ve atıştırmalıklarından olan Devrek Simidi, Cevizli Kömeç, Beyaz Baklava, Çaycuma Manda Yoğurdu, Kdz. Ereğli Osmanlı Çileği Reçeli, Kestane Balı, Fındık, Kestane ve Kara yemiş gibi ürünlerden satın alabilirsiniz. Madenci heykeli ve Devrek bastonu gibi yöresel hediyelik eşyalar ya da küçük biblo gibi ürünler de tercih edebilirsiniz.

Zonguldak'ın Gezilecek Yerleri Nelerdir?

Zonguldak hem şehir merkeziyle hem de ilçeleriyle olsun birçok tarihi ve turistik alana ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin yapısını ve tarihini öğrenmek için Zonguldak Maden Müzesini gezebilir ya da Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan eski Roma kalıntılarını bulunduran Halil Paşa Konağı'nı ziyaret edebilirsiniz. Yine Ereğli ilçesinde bulunan, Kurtuluş Savaşı sırasında karaya çekilen bir gemi olan Gazi Alemdar Gemisi Müzesi'ne gidebilirsiniz. Bunların dışında doğal park ve bahçeleri, ormanlık yürüyüş alanları, kaplıcaları ve doğal mağaraları ile Zonguldak'ta gezip görebileceğiniz çok fazla seçenek vardır.

Zonguldak'ın meşhur gezilecek alanları arasında sıralayabileceğimiz plaj ve sahilleri ise şu şekildedir:

Filyos Plajı (Çaycuma/Zonguldak)

Ilıksu Plajı (Merkez/Zonguldak)

Kapuz Plajı (Merkez/Zonguldak)

Değirmenağzı Plajı (Merkez/Zonguldak)

Kozlu Sahili (Merkez/Zonguldak)

Göbü Plajı (Kilimli/Zonguldak)

Türkali Plajı (Kilimli/Zonguldak)

Erdemir Plaj Tesisleri (Ereğli/Zonguldak)

Köseağzı Plajı (Ereğli/Zonguldak)