Uçma aşkını yıllığına yazmış

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İran'da Türk jetinin düşmesiyle hayatını kaybeden Konyalı pilot Melike Kuvvet'in FETÖ kumpasıyla ordudan atıldığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Akın Öztürk, İstihbarat Daire Başkanının ise FETÖ'den tutuklu Tuğgeneral Uğur Buldu olduğu ortaya çıktı. Şarkı söylediği için ordudan atılan Melike Binbaşının güzel sesi mezuniyet yıllığında devreleri tarafından övgü dolu cümlelerle anlatılmışKonyalı Kuvvet ailesinin iki kızından bir olan Melike, astronot olma hayaliyle büyüdü. Hava Harp Okulunu kazanan Melike, başarılı eğitim sürecinin ardından Çiğli Uçuş Okulundan helikopter pilotu olarak mezun oldu. Arama Kurtarma Birliğinde AS532 Cougar tipi helikopterle uçan Melike Kuvvet, Konya 3. Ana Jet Üssü sonrasında Amasya Merzifon 5.Ana Jet Üssünde görev yaptı. FETÖ 2013 yılında Melike Kuvvet'in hayatı kararttı. Helikopter pilotu Melike Binbaşının asker arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylerken kaydedilen videosu "ahlaksız yaşantı" gerekçesiyle önüne konuldu. Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Şubede görevli Binbaşı Cem Böke ve ekibi tarafından sorguya alınan kadın pilot, 2013 yılı Kasım ayından ordudan atıldı.İran'da düşen jetin ikinci pilotu olan ve Mayıs ayından üniformasına yeniden kavucağı günü heyecanla bekleyen Melike Binbaşı'yı ordudan atan isimlere SABAH'a ulaştı. Melike Kuvvet'in FETÖ kumpasına düştüğü dönemde görev yapan komuta kademesinin 15 Temmuz'da darbe kalkışmasına katılan isimler olduğu belirlendi. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığını darbeci Akın Öztürk, İstihbarat Daire Başkanlığını Tuğgeneral Uğur Buldu, İKK Şube Müdürlüğünü ise FETÖ üyesi Kurmay Albay Üryani Kömbeci'nin yaptığı ortaya çıktı. FETÖ üyesi olmayan subay ve astsubayların birçoğunun Akın Öztürk ile Uğur Buldu döneminde ordudan uzaklaştırıldığı, iki darbeci hakkında yüzlerce şikâyet bulunduğu öğrenildi.Hava Harp Okulu mezun yıllığına "Umarım yıldızlarımın parıltısını gökyüzünde izlersiniz. Şimdi tüm kötülükleri sahiplerine bıraktım ve kendime tertemiz bir sayfa açtım iyilik adına, sevgi adına. Ben bu yola baş koydum, bir küçük ışık bile olsa ufukta o yeter bana" diyerek pilot olma tutkusunu yazan Melike Binbaşı, devreleri tarafından da mükemmel sesiyle övgü dolu cümlelerle bahsedildiği görüldü.