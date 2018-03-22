Konya Şeker'e Maliye Bakanlığından ödül

İl bazındaki Kurumlar Vergisi sıralamasında ilk 5'e giren Konya Şeker'e bir ödül de Maliye Bakanlığından geldi. Bakan Naci Ağbal, "2017 yılında ilinizde Kurumlar Vergisinde en yüksek beyanda bulunan ilk beş mükellef arasında olmanız dolayısıyla kutlar, ülke ekonomisine yaptığınız değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" mesajıyla ilk 5'e giren firmalara teşekkür belgesi gönderdi. Bakan Ağbal imzalı teşekkür belgesini, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver takdim etti.

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver de Bakan Naci Ağbal adına Konya Şeker'e teşekkür etti. Törende bir konuşma yapan Ünver, "Biz Konya Şeker'i, Torku'yu sırf ticari kaygılarla faaliyet gösteren bir şirket olarak değil, başta Konya ekonomisine ülke ekonomisine katkı sağlayan, kazancını üreticisiyle paylaşan, üretim çarkını insanımızın refahını artırmak için döndüren bir model olarak da önemli ve değerli görüyoruz. Bunu takdirle karşılıyoruz. Konya Şeker modelinin tüm ülkemizde örnek olması en büyük temennimizdir. Bu uğurda mücadele veren tüm çalışanlara teşekkür ediyor başarılarının her daim devam etmesini diliyorum" dedi.

Teşekkür belgesini, Anadolu Birlik Holding adına İcra Kurulu Üyesi Harun Reşat Ersöz aldı. Konya Şeker'in, Anadolu Birlik Holding bünyesindeki bütün iştiraklerde, Başkan Recep Konuk'un oluşturduğu vizyon çerçevesinde, ülkesine ve milletine hizmet etmeye devam ettiğini ifade eden Harun Reşat Ersöz, "Üretime, üreticiye, toplumun bütün kesimlerine, devletimize katkı yapmaya, kalkınmanın unsurlarından birisi olmaya devam edeceğiz" dedi.