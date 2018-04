Köprülü kavşaklar Konya trafiğini rahatlatacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerinin kesiştiği yerler de 5 yeni köprülü kavşak ve yaya üst geçidi yapımını sürdürüyor. Şefik Can Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, köprülü kavşakları beklenenden kısa bir sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Şehrin ana arterlerinin kesiştiği yerlere 5 yeni köprülü kavşak ve yaya üst geçidinin daha yapımını başlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Şefik Can Caddesi Köprülü Kavşağı çalışmalarını yerinde inceledi. 4'ü alt geçit ve bir tanesi de üst geçit olan 5 köprü çalışmasını aynı anda başlattıklarını belirten Akyürek, "Fatih Caddesi Köprülü Kavşağı, Şefik Can Köprülü Kavşağı, Galericiler ve MTA Köprülü Kavşakları ile Başkent Üniversitesi Hastanesi'nin orada da bir yaya köprüsünü faaliyete geçireceğiz. Köprülü kavşaklarda çok dikkatli bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle baştan, kazı başlamadan önce servis yollarını, yan yolları baypasları hazırlayarak, refüjlerde yeni düzenleme yapılarak, öncelikle trafik akışını çalışmayla birlikte sağlayarak başarılı bir çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah beklenenden daha hızlı bir süreçte köprülü kavşaklarımızı tamamlamaya çalışacağız" dedi. Amaçlarının şehirde kesintisiz bir trafik akışını sağlamak olduğuna vurgu yapan Akyürek, şunları söyledi: "Meram'dan çıkan bir kardeşimiz, Organize Sanayi bölgesine ve Selçuklu'nun diğer bölgelerine kesintisiz olarak, ışığa takılmadan ulaşmaya başlayacak. Tabi Konyamız coğrafi olarak geniş bir alana oturduğu için, mesafeler uzun. Merkezde doğudan batıya kuzeyden güneye 50 kilometre civarında bir çapta hizmet veriyoruz. Şehir içi hız sınırının yaklaşık 50 kilometre olduğu düşünülürse bu mesafelerin beklemeden alınabilmesinin önemi daha da anlaşılır. Meram Belediye Başkanımıza, Selçuklu ve Karatay Belediye Başkanımıza bu köprülü kavşak çalışmalarında gösterdikleri lojistik destek nedeniyle şükranlarımı sunuyorum."



İNŞAATLAR REKOR BİR ZAMANDA TAMAMLANACAK

Köprülü kavşak çalışmalarının yoğun bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Şefik Can Kavşağı günlük trafiğin en yoğun olduğu alanlardan birisi. İnşaat faaliyetlerine başlamadan önce alınan tedbirlerle, yan yolların açılması ile birlikte şu an trafik akışı bir sıkıntıya neden olmadan devam ediyor. İnşaat çalışmalar sırasında vatandaşlar en az mağduriyetle süreci tamamlanmış olacak. Biliyoruz ki bu inşaatlar rekor zamanda tamamlanarak hizmete açılmış olacak. Özellikle Şefikcan Kavşağı'ndan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından köprülü kavşaklarda yürütülen deplase çalışmaları da tamamlandı. Deplase çalışmalarında KOSKİ, 800 ve 450 milimetre çaplarında duktil, 200, 140, 90 ve 63 milimetre çaplarında polietilen borular kullandı.