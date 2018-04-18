Kardelen Kolejinde fidanlar toprakla buluşuyor

Kardelen Koleji Fen ve Anadolu Lisesi, doğal güzelliklerin günden güne tahrip edildiği bu zamanda, küresel ısınmadan iklim değişikliğine kadar her türlü çevre sorununun çözümüne katkı sağlamak, bölgemizin orman varlığını arttırmak ve öğrencilerimizin daha güzel ve daha sağlıklı yaşayacakları ortamlar oluşturabilmek için fidan dikmeye devam ediyor.

'Her gencin bir fidanı olsun ' anlayışı ile çalışmalara devam eden Kardelen Koleji proje kapsamında ağaç dikim etkinliğinden öğrenciye ağacın yetiştirilme sürecine dahil etmek gençler ve ağaç arasında duygusal bir bağ kurarak geleceğin yetişkin bireyleri olan gençlerin ağaç ve orman konusunda bilinçlenmesini sağlamak amaçlanıyor.

Kardelen Koleji Kampüsü'nde dikim alanı olarak ayrılan bölümde gerçekleşen ağaçlandırma çalışmasına Kardelen Koleji Yönetim Kurulundan Murat Karakaya, Kardelen Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mürt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

