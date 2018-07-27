Büyükşehir KOP ile iki projeyi hayata geçiriyor

KONYA
Büyükşehir Belediyesi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında Konya Bilim Merkezi
odaklı iki farklı projenin protokolü imzalandı. "Bahçede Bilim" ve "Herkese Biraz Gökyüzü" projelerinin imza töreni öncesi konuşan Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOP İdaresiyle Büyükşehir Belediyesi'nin çok önemli projeler yürüttüğünü ifade etti. Konya Bilim
Merkezi'nin özellikle çocukların ve gençlerin bilime merakını ve ilgisini artırmak için önemli bir yer olduğunu dile getiren Başkan Altay, "Konya bir sanayi şehri ama aynı zamanda bir tarım
şehri. Konya Bilim Merkezi de KOP İdaresi işbirliğiyle özellikle şehirde yaşayan çocukların tarımsal gelişmeleri öğrenmesi açısından çok önemli bir projeyi hayata geçiyor. İnşallah Bilim Merkezimiz böylece gelen ziyaretçilerimize tarım konusunda da önemli bir merkez olacaktır" dedi.
BAHÇEDE BİLİM PROJESİ
Proje kapsamında, çiftçilik mesleğinin yeni nesillere tanıtılması amacıyla Konya Bilim Merkezinde bir reyon açılacak. Çocuklar ve gençlerin doğa ile tanışmalarına imkan sağlayacak, bizzat kendileri uygulayarak ve gözlemleyerek tarımsal üretim tekniklerini görüp öğrenebilecekleri reyonda düzenlenecek etkinliklere yılda 220 bin ziyaretçinin katılımı planlanıyor.