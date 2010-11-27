Bach'ı daha önce böyle duymadınız

Dünyamüziği İstanbul sahnesinde buluşmaya hazırlanıyor. Golden Routes/ Altın Yollar müzik etkinliğinin finali, İstanbul'da WOMIST- Dünya Müzikleri Festivali adıyla 3-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenecek festivalde, İspanya'dan Ukrayna'ya kadar geniş bir yelpazeden müzisyenlerin katılımıyla konserler yer alacak. Festivalin en ilginç etkinliği ise 4 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde dünyada ilk defa denenecek bir konser olacak. Biri perküsyonun diğeri ise piyanonun dünya çapında önemli isimleri, Burhan Öçal ve Alexey Botvinov Bach'ın Goldberg Varyasyonları'nı beraber seslendirecek. Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Öçal, konserle ilgili "Cesaret isteyen bir proje. Öncelikle iki kültürü iyi tanımak lazım. İlk defa ve de İstanbul'da yapılacak olması da son derce anlamlı" yorumunda bulundu. Festivalin açılışı 3 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde İspanyol Maria del Mar Bonet ile Yunanlı Savina Yannatou konseri ile gerçekleşecek. 10 Aralık'ta ise yine aynı mekanda Balkan rüzgârı esecek. Suzan Kardeş, Bekriya Band, Makedonya'dan Esma Redzepova & Koçani Orkestar, Bosnalı Mostar Sevdah Reunion ve Bulgar klarnet ustası İvo Papasov sahnede olacak. Festivalin kapanışını da bu yıl Avrupa Kültür Başkenti ünvanını paylaşan üç ülkenden sanatçılar yapacak. Türkiye'den Zülfü Livaneli ve "East-West Orchestra", Macaristan'dan Los Baloghs Çigan Orkestrası, Almanya'dan ise Henning Schmidt, Ulrich Meiss, Hagen Matzeit, 17 Aralık'ta Lütfü Kırdar'da aynı sahneyi paylaşacak.