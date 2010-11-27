Indie müzikli geceler başlıyor

Babylon'dabu akşamdan itibaren yeni bir konser dizisi başlıyor. Indie müziğin öne çıkan isimlerini Türkiye'den izleyicilerle buluşturacak olan dizinin adı: Indie Nation By Nike. İlk konuk ise geçtiğimiz yıl Indigo'da verdikleri konserle akıllarda yer eden Danimarkalı indie-pop dörtlüsü Efterklang. Son albümleri Magic Chairs'ı yayınlayan topluluk, Casper Clausen, Mads Brauer, Thomas Husmer ve Rasmus Stolberg'dan oluşuyor. Magic Chairs için topluluk üyeleri, "Albümdeki parçaların çoğu konserlerde doğaçlama ürettiğimiz müzikler," diyor. Topluluk, stüdyo kayıtlarında 30 kişilik koro ve farklı vokalistlerden yardım alarak değişik çalışmalara imza atmasıyla da tanınıyor. 2009 yılı Türkiye konseri sebebiyle Türkiye'den grupları da tanıyan Efterklang, "Oak ve Kim Ki O'yu çok beğeniyoruz. Türkiye'de iyi indie müzik yapılıyor," diyor. Efterklang konseri bu akşam 23.00'da Babylon'da.