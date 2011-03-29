Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Kapadokya'da Monica rüzgarı!
Giriş Tarihi: 29.03.2011 14:09

Kapadokya'da Monica rüzgarı!

Ünlü İtalyan yıldız, "Gergedanın Son Şiiri" için Ürgüp'te

AA

İranlı ünlü yönetmen Bahman Ghobadi'nin "Gergedanın Son Şiiri" adlı filminin çekimleri için Türkiye'de bulunan İtalyan asıllı oyuncu Monica Bellucci Kapadokya'ya geldi.

Alınan bilgilere göre, "Gergedanın Son Şiiri" filminin çekimleri için yaklaşık 3 haftadır Türkiye'de bulunan Bellucci, İç Anadolu Bölgesi'nde çekilecek bazı sahneler için geldiği Kapadokya'da, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesindeki Gül Konakları adlı butik otelde konaklanıyor.

Bellucci'nin, yaklaşık 200 yıllık tarihi Rum evinden dönüştürülen otelde daha önce Fener Rum Patriği Bartelemos ve İspanya Kraliçesi Sofia Reina'nın kaldığı odada kaldığı öğrenildi.

Kapadokya'da Monica rüzgarı!
