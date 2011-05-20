Flamenko'nun iki devi İstanbul'da

Antonio Najarro Dans Topluluğu- Compania Antonio Najarro - Tango Flamenco gösterilerinin ardından Flamenco Oriental ve Jazzing Flamenco gösterilerini çıktıkları dünya turnesi kapsamında 25-26 Mayıs'ta Türk izleyicisi ile buluşturacaklar.Kuzey Amerika'da 50'den fazla gösteriye imza atan, 2 kez kapalı gişe olan 24 gösteriyle Montreal Caz Festivali'nin gelmiş geçmiş en çok ilgi gören gösterilerinden birini gerçekleştiren topluluk, Flamenco Oriental'da doğunun mistisizmini ve Jazzing Flamenco'da cazın şiirselliğini Flamenko'nun büyüsü ile göz kamaştırıcı bir mükemmellikte buluşturuyor.Antonio Najarro idaresinde çalışmalarını sürdüren Antonio Najarro Dans Topluluğu bu her iki gösterisi ile karalar bağlamış, şenlik ateşi yakmış, isyankar, kararlı, arınmış, inançlı, tempolu, ağıtsal, gergin, yitik, bol aksiyonlu, neşeli bölümleri ile izleyenleri büyülerken gittikleri her ülkede dakikalarca ayakta alkışlanıyor.: 25 MAYIS 2011 - 20:00, Cemal Reşit Rey26 MAYIS 2011 - 20:00, Cemal Reşit Rey