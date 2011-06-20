Saba Tümer - Guti meselisinde kim haklı? Yabancı ünlüler çok mu mütevazı yoksa biz onlara çok mu hayranız? Ezel bu akşam bitiyor, peki final nasıl olacak? Okan, "Geriden kimse gelmiyor" dedi, ama Yüksel Aytuğ, itiraz edip, bir programı işaret etti. Bayülgen'in görmezden geldiği başarılı 'talk show' programı hangisi? Yılın en iyilerinin belirlendiği Yüksel Aytuğ Televizyon Oscar'ları sahiplerini buldu! Yılın en iyi dizisi ödülü kime gitti?Yüksel Aytuğ ile medya takibi başlıyor...Düet sahnede gerçekleşti ya, daha ne düeti bekliyorsun? Şimdi iş, Sinan Akçıl'ın bu sözleri bestelemesine kaldı: "Niye okul yaptırmadın / Sen ne diyorsun be kadın / Ben Hülya'nın yerine sordum / Yine skandalın dibine vurdun!"Yani şimdi bunu "mesele" yapıp, üzerine uzun uzun yazı döşenmekle elimize ne geçecek? Olsa olsa Tuğba'nın promosyonuna omuz vermiş oluruz. Çevir geyiği, yanmasın!İster misiniz, Eyşan da kendini öldü gösterip, estetik operasyonla başka bir kadın olarak intikam için ortaya çıksın? Bu arada Ezel de yine bıçak altına yatıp, yeniden Ömer'e dönüşsün ve hiç tanımadığı yeni Eyşan'a aşık olsun? Bir de Kerpeten Ali ameliyatla kadın olup, Şebnem haline dönüştü mü, tamamdır! Bundan ala sürprizli, soru işaretli final mi olur?

Şaka bir yana, Ezel'in finalini sorup, öğrenmedim. Çünkü sıradan bir izleyici gibi pazartesi akşamı ekran başında çekirdek çitleyerek son bölümü keyifle izlemek istiyorum. Bugüne kadar bizi sürekli ters köşeye yatırıp, kalede madara eden dizinin senaristleri bir kez daha bizleri sağa yatırıp, soldan fileleri bulacaklarmış gibi geliyor bana...

Tabii ki yanlış anlamış. Hem kurban olsun Guti bizim Saba Tümer'imize... Saba'daki de iyi cesaret vallahi. Adam iki kadeh içti mi ters yola girip, belediye otobüsüyle çarpışıyor. Saba bir de tutup, onunla partiye filan gitmeye kalkıyor. Burada asıl şaşırtıcı olan, Guti'nin ertesi gün idmanı olduğu gerekçesiyle bir davete gitmekten kaçınması.. Biz onu geçen yıl hep sahada uyurken izledik de ondan diyorum. Bu arada Saba Tümer'i durup durup bir futbolcuya yakıştırıyorlar. Madem böyle bir potansiyele sahip, televizyonculuğu bırakıp, menajerliğe soyunsa çok daha fazlasını kazanır vallahi. (İşte buraya bir Saba kahkahası çok yakışır!..)Pazar günü köşemde yazdığım "Ben bir dizi uydurdum" başlıklı yorum büyük ilgi gördü. "İntihal" adını verdiğim bir dizi senaryosu yazdım. Her dizinin reytingi en garantili bölümlerini kırpıp, çorbanın içine attım. Amaç, reytingi formüle etme çabalarının aslında ne kadar beyhude olduğunu mizahi bir üslupla anlatmaktı. Sanırım başardım da...

Bizim drama dünyamız, deneme-yanılma, peşine takılma, dümen suyundan nemalanma üzerine kurulu. Riski en aza indirmek için denenmiş öyküler ters yüz edilip, yeniden servise konuluyor. Ağalı aşiret dizisi mi tuttu, hemen peşinden 8 ağa dizisi daha geliyor. Tecavüz, reytingi mi patlattı, anında her diziye tecavüz sahnesi ekleniyor. Ben "İntihal" senaryosunu bunları ti'ye almak için yazdım. Gördüğüm kadarıyla yeni dönemde içinde taciz, tecavüz, gayrı meşru çocuk, amansız hastalık, şirin bebe geçen Yeşilçam apartmaları ile nostaljik soslu dönem hikayeleri bizleri bekliyor olacak. Yani garp cephesinde yeni bir şey yok!..

Sanırım doğru cevap "b" şıkkı!.. Yani elin oğlu ne yapsa hayran olmak için hazır kıta bekliyoruz. Ricky Martin alçak gönüllülük yapmış olabilir. Ama ülkemize konser vermeye gelen pek çok ünlünün "kuliste bulunması gerekenler listesini" okuduğumuzda sigortalarımız atmıyor mu? Ya da 24 koruma 12 menajer, 3 halkla ilişkiler sorumlusu, 7 danışmanla dolaşmalarına uyuz olmuyor muyuz? Bizde de en az Ricky Martin kadar mütevazı, en az Angelina Jolie kadar dünyada olup bitenlere duyarlı sanatçılar var. Bunun için ille de bir unvan taşımaya, görev üstlenmeye gerek yok. Yani, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermekte, sanatçıları milliyetlerine göre değil, "insanlıklarına" göre değerlendirmekte fayda var. Ben öyle sanatçılar tanıyorum ki, yardımcı oldukları onlarca insan basında yer almasın diye bizlere yazmamamız için yemin billah verdiriyorlar. Sevabın en makbulü, gizli yapılandır. Ününü kullanıp, gölgede kalmış sosyal meselelere dikkat çekmek başka, sosyal meseleleri kullanıp, gölgelenen ününe ün katmak başka şeydir. Eğer ikisini ayırt edemezsek, Tuğba Ekinci gibi ofsayta düşeriz.Okan ile Beyaz bildiğimiz anlamda talk show'u ülkemiz ekranlarında uygulayan ilk kişiler arasındadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aynı programı aynı yüzlerle 15-16 yıl ekranda tutmak her babayiğidin harcı değildir. Bunun için öncelikle ekran başındakileri "samimiyetinize" inandırmanız, onların güvenini kazanmanız gerekir. Ayrıca iddialı bir talk show programı için geniş bir ekip ve hatırı sayılır bir bütçe gerekir. Beyaz ve Okan kısa sürede marka olmayı başardıkları için ilgili televizyon kanalı "düşünmeden" arkalarında durmuş ve durmaya devam etmektedir. Ama kanallar, adı sanı duyulmamış, reyting açısından "riskli" gençlere bugün aynı imkanı tanıma konusunda doğal olarak daha ürkek davranıyorlar. Bazen ekranlarını açıyorlar ama onların kendilerini gösterecek kadar uzun süre ekranda kalmalarına tahammül gösteremiyorlar. Zira reyting ormanının kanunları eskiye oranla çok daha çetin ve acımasız. Ayrıca talk show yapmak, göründüğü kadar kolay değildir. Pek çok usta komedyenin, iş talk show'a geldiğinde nasıl hayal kırıklığı yaratıp, çuvalladığına çokça şahit olduk. Okan'ın iyi niyetine saygı duyuyorum. Ama realite başka şeyler söylüyor...

Bay J ve Geveze'nin bu sene çok "verimli" programlara imza attıklarını gözlemledim. Ayrıca Hayrettin'in de kumaşı çok iyi. Ama gelin görün ki yine Okan ve Beyaz'dan başkasını konuşmuyoruz işte...

Basketbolu hafife almak büyük hata olur. Eğer öyle olsaydı ABD gibi her şeyin fast food usülü çabucak tüketildiği maymun iştahlı bir memleket yıllardır basketbolla yatıp, kalkıyor olmazdı. Bugün NBA TV, futbol kanalları da dahil olmak üzere dünya üzerinde en fazla ilgi ve talep gören spor kanalı. Bu kadar değerli bir malı kimse bedavaya satmaz. Hele Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 26 yıl sonra nefes nefese süren final serisi, günümüzün yayın gelirleri odaklı spor endüstrisinde asla "hayrat" muamelesi görmez. Bunun en büyük kanıtı, her büyük kulübün isminin önünde bir ticari firmanın adının yer alması.

26 yıl önce Spor Sergi Sarayı'nda oynanan finali tıfıl bir muhabir olarak izlemiştim. O dönem basketbol seyircisi daha elitti. Hatta salonda "sosyete" denilen bir tribün bile vardı. Yaygınlaşma aynı zamanda kalitesizliği de beraberinde getiriyor maalesef. Şimdi basket olduğunda "gooool" diye ayağa kalkan izleyiciler dolduruyor tribünleri. Bir kupa töreninin boş tribünlere yapılması, işte bu kalitesizliğin getirdiği ayıptır.

EN İYİ DİZİ: EzelEN İYİ DÖNEM DİZİSİ: Öyle Bir Geçer Zaman kiEN İYİ PRODÜKSİYON: Muhteşem YüzyılEN İYİ POLİSİYE: Behzat Ç.EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: Yahşi CazibeEN İYİ ERKEK OYUNCU: Erdal Özyağcılar ve Erkan PetekkayaEN İYİ KADIN OYUNCU: Ayça BingölEN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Barış FalayEN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Farah Zeynep AbdullahEN İYİ YÖNETMEN: Uluç Bayraktar (Ezel)EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ: KarakolEN İYİ KOSTÜM: Muhteşem YüzyılEN İYİ TALK SHOW: Beyaz ShowEN İYİ TALK SHOW (Teşvik): Fazla MesaiEN İYİ ANCHORMAN: Can DündarEN İYİ HABER KANALI: a HaberEN İYİ MÜZİK EĞLENCE: Salı SefasıEN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI: Deryalı GünlerEN İYİ KÜLTÜR-SANAT PROGRAMI: Yaşamdan DakikalarEN İYİ BELGESEL KANALI: İz TVEN İYİ YARIŞMA (Bilgi): Kelime OyunuEN İYİ YARIŞMA (Aksiyon) SurvivorEN İYİ SPOR PROGRAMI: %100 FutbolYÜKSEL AYTUĞ ÖZEL ÖDÜLÜ: Gölge kabine gibi televizyon sektörünün icraatlarını denetleyen, eleştiren, yorumlayan, fikir ve görüşleriyle televizyon dünyasında izleyici profilinin nasıl değiştiğini ve geliştiğini gösteren, bu yönleriyle sektörün kalite çıtasının yükselmesine vesile olan tüm Yakından Kumanda okurları.