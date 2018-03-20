Bir avuç vatanseverin Makedonya’dan İstanbul’a uzanan mücadelesi: “Makedonya Gamzesi”

Üstün İnanç'ın yazdığı, Özge Ökten'in oyunlaştırdığı, Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği oyun, seyircisinin büyük beğenisini kazandı.



BİRÇOK GAZETECİ VE ELEŞTİRMEN KATILDI

Oyunun galasına; İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, Harbiye Askerî Müzesi Komutanı Mehmet Örken, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, Hayati Asılyazıcı, Yar. Doç. Dr. Muhammet Sani Adıgüzel, Yönetmenler Mesut Uçakan, Mustafa Nadir Onay, Mehmet Taşdiken ve sanatçılar Şenay Gürler, Tamer Levent, Ali Tarakçı, Şahin Ergüney, Engin Uludağ, Deniz Gökçer'in de aralarında bulunduğu birçok gazeteci ve eleştirmen katıldı.

OYUNUN KONUSU:

Batılılaşma yolundaki Osmanlı'nın sancılarını, II. Abdülhamit Han'ın son dönemleri ile İttihat Terakki'yi, mesleğine aşık bir asker olan Binbaşı Fehmi Aksaray'ın gözünden anlatan oyun, aynı zamanda hüzünlü bir aşkın da hikayesini konu alıyor. Aynı adlı romandan sahneye uyarlanan Makedonya Gamzesi, dönemin siyasi ve sosyal şartlarını o zamanların İstanbul'unu, sokaklarıyla, insanları ve yaşam koşullarıyla gerçekçi bir biçimde gözler önüne seriyor.

Oyunda; Ada Alize Ertem, Aslı Menaz, Aybar Taştekin, Nafiz Can Tarakçı, Cem Uras, Cemal Ahhan Şener, Çağlar Polat, Deran Özgen, Emrah Can Yaylı, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Mert Aykul, Emrah Özertem, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Nazif Uğur Tan, Özgür Dağ, Selen Nur Sarıyar, Sinan Bengier, Şeyda Arslan, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yeşim Mazıcıoğlu, Z. Bahar Çebi rol alıyor.

21-24 Mart 2018 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

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