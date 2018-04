Taciz haberleri Pulitzer getirdi

Columbia Üniversitesi'nin öncülüğünde 14 dalda dağıtılan ve gazeteciliğin Oscarları olarak bilinen Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu. Gazetecilik dalında, New Yorker dergisi ve New York Times (NYT) gazetesi, taciz iddialarıyla son dönemde gündeme gelen Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein ile ilgili haberleriyle 2018 Pulitzer Ödülü'nün sahibi oldu. NYT gazetesi ve New Yorker dergisinin haberleri, Weinstein'ın Hollywood'daki konumunu kaybetmesine yol açmıştı. Weinstein ise bu ilişkilerin rızaya dayalı bir şekilde gerçekleştiğini savunuyordu. NYT ve New Yorker'ın haberleri sonrasında başlayan #MeToo kampanyası çok sayıda sektöre yayılmış ve bu sektörlerde cinsel taciz, cinsiyet eşitsizliği gibi konuların tartışılmasını sağlamıştı. NYT ve Washington Post ekibi, ABD'deki Başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi konulu haberlerle de ödüle layık görüldü. Washington Post Alabama'daki Cumhuriyetçi Senato adayı Roy Moore hakkındaki cinsel taciz iddialarını ortaya çıkardığı haberiyle araştırmacı gazetecilik ödülünü kazandı. Moore suçlamaları reddetse de seçimi Demokrat adayın kazanmasında bu haberlerin büyük etkisi oldu.





LAMAR ÖDÜL ALAN İLK RAP ŞARKICI OLDU

ABD'li rap'çi Kendrick Lamar, son albümü "DAMN." ile dünyanın en prestijli ödüllerinden Pulitzer'i müzik alanında kazandı. 30 yaşındaki şarkıcı, bu ödülü kazanan ilk rap'çi olarak tarihe geçti. Pulitzer Kurulu yaptığı açıklamada, albümün "virtüözik bir şarkı koleksiyonu" olduğunu belirterek, modern Afro-Amerikan yaşamını yansıttığını ifade etti.



FOTOĞRAF ÖDÜLÜ ARAKAN'A

Pulıtzer'in fotoğraf ödülünü ise Myanmar'daki Arakan Müslümanlarına yapılan katliam ve şiddete yönelik çalışmasıyla haber ajansı Reuters kazandı. İngiliz haber ajansı, Myanmar ordusu ve Arakan eyaletindeki aşırı Budistler'in şiddeti nedeniyle evlerini bırakıp Bangladeş'e kaçan binlerce Müslüman Rohingya'nın hikâyesini fotoğraflarıyla yansıttı.