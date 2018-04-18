Türk edebiyatının önemli isimlerinden usta şair Cemal Safi
, hayatını kaybetti. Safi'nin vefat haberini ünlü sanatçı Onur Akay, Instagram adresinden duyurdu. Akay, "11 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren büyük şair Cemal Safi'yi bugün Ankara'da tedavi olduğu hastanede kaybettik. Safi, KOAH hastasıydı ve beyne pıhtı atması sebebi ile aylardır yoğun bakımdan çıkamamıştı. Safi'nin cenazesi, Cuma günü Bilkent Doğramacı Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak" ifadelerini kullandı. 1938'de Samsun'da dünyaya gelen usta şairin, 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere 150 civarında şiiri çeşitli sanatçılar tarafından bestelenmişti.