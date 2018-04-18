Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Usta şair Cemal Safi hayatını kaybetti

Usta şair hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Türk edebiyatının önemli isimlerinden usta şair , hayatını kaybetti. Safi'nin vefat haberini ünlü sanatçı Onur Akay, Instagram adresinden duyurdu. Akay, "11 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren büyük şair Cemal Safi'yi bugün Ankara'da tedavi olduğu hastanede kaybettik. Safi, KOAH hastasıydı ve beyne pıhtı atması sebebi ile aylardır yoğun bakımdan çıkamamıştı. Safi'nin cenazesi, Cuma günü Bilkent Doğramacı Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak" ifadelerini kullandı. 1938'de Samsun'da dünyaya gelen usta şairin, 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere 150 civarında şiiri çeşitli sanatçılar tarafından bestelenmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Usta şair Cemal Safi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN