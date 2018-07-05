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Verdi’nin ünlü sı İstanbul’da sahnelendi

SABAH ve atv’nin ana sponsoru olduğu Uluslararası İstanbul Festivali’nde Verdi’nin 165 yıllık eseri “” Zorlu PSM’de seyirciyle buluştu

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
Verdi’nin ünlü operası İstanbul’da sahnelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, SABAH gazetesi ve atv'nin ana sponsoru olduğu 9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali sürüyor. Festival kapsamında önceki gece İtalyan besteci 'nin 165 yıllık eseri "" sahnelendi. Müziği, konusu ve dönemi yansıtan kostümleriyle dikkati çeken opera, ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) seyirciyle buluştu.
Aleksander Dumas'nın "Kamelyalı Kadın" romanından esinlenilerek sahneye aktarılan eser özellikle ayna ve projeksiyon kullanılarak uygulanan dekoru ve kostümleriyle dünya sahnelerinin en çok ilgi çeken yapımı olmayı sürdürüyor. Hayatını umarsızca partilerde eğlenerek geçirmeye adamış, ölümcül hastalığa yakalanan zengin Violetta ile partide tanıştığı Alfredo'nun imkânız aşkını anlatan eser, şef Alessandro Cedrone yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından icra edildi. Henning Brockhaus rejisi ile sahnelenen eserde yaşamını Fransa'da sürdüren Türk soprano Burcu Uyar ile 'in öğrencisi tenor Georgio Oniani ve dünyanın en önemli baritonları arasında gösterilen Vladimir Stoyanov aynı sahneyi paylaştı.

'ZORBA' İLE SONA ERECEK
21 Haziran'dan beri devam eden 9. Uluslararası İstanbul Opera festivali cumartesi akşamı Zorlu PSM'de sahnelenecek Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü başyapıtı "Zorba" operasıyla sona erecek.
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Verdi’nin ünlü operası İstanbul’da sahnelendi
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