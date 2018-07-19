Sazın ‘Dev’ ustası Hayri Dev veda etti

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 10 yıl önce "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" seçtiği 85 yaşındaki saz ustası Hayri Dev
, Denizli
'nin Çameli ilçesine bağlı Gökçeyaka Mahallesi'nde yaşamını sürdürüyordu. Dev, 10 gün önce belindeki rahatsızlık nedeniyle oğlu Zafer Dev ile Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada 5 gün tedavi gören Dev, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bel kemiğindeki çatlak nedeniyle dün ameliyat edilen ve beyin cerrahisi servisinde yatan Dev, sabaha karşı hayatını kaybetti. İkisi erkek 5 çocuk babası Hayri Dev'in cenazesi, ikindi namazını müteakip Gökçeyaka Mahallesi'nde toprağa verildi. DÜNYAYA DUYURDU
15 yaşındayken dedesinin tavsiyesiyle üç telli saz (cura) çalmayı öğrenen Dev, yöredeki âşıkların atışmalarını dinleyerek söyledikleri türküleri ezberledi. Okuma yazmayı vatani görevi sırasında öğrenen Dev, geçimini uzun süre çobanlıkla ve düğünlerde saz çalarak sağladı. Teke yöresi kültürünü inceleyen Fransız araştırmacı Jerome Cler'in kendisini Paris'e davet etmesinin ardından yaşamı değişen Hayri Dev, müzisyen arkadaşlarıyla yurtdışında konserler verdi.
Davet üzerine 1996'da Fransa ve Almanya'ya giderek müzik festivallerine katılan Dev, 1997'de Amsterdam'da, 1998'de Strasbourg Marc Bloch Üniversitesi'nde konser verdi, 2002'de Brüksel'de Beaux-Arts'ta, 2003'te Paris'te Fransız Kültür Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı özel dinletilerde sanatını icra etti. Dev, dünyada birçok üniversitede ders verdi. Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda üniversite öğrencilerine de ders veren Dev'e, yöre halkı "Koca Usta" ismini verdi.
Hayri Dev, çaldığı yöresel çam düdüğüyle UNESCO tarafından, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında 2008'de "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" ilan edildi.