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Safranbolu’da festival zamanı

ALİ FAİK ATAY
ALİ FAİK ATAY Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018
Safranbolu’da festival zamanı

19. Safranbolu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı. Bu yılki ana teması 'Kültürel Miras ve Korumacılık', yan teması ise 'Mahalle Kültürü' olarak belirlenen festival Köyiçi meydanında mini konserle başladı. Ardından kortej yürüyüşü yapıldı. Bazıları, mahalle kültürünü televizyonlara yansıtan ve yıllarca milyonları ekran başına kilitleyen 'Mahallenin Muhtarları' ve 'Bizimkiler" dizilerinde de oynayan , Anta Toros, Ayşe Kökçü, Alp Balkan, Ümit Yesin, Mine Şenhuy Teber, Müjgan Ağralı, Filiz Kaynak, Güler Ökten, Hikmet Körmükçü, Sabriye Kara, Atılay Uluışık, Songül Ülkü ve yönetmen 'ın da katıldığı yürüyüşe, Vosvos Kulübü ile Safranbolu Off- Road Kulübü ve Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü üyeleri de araçlarıyla eşlik etti.

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Safranbolu’da festival zamanı
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