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 Muhafızları’nın filmi geliyor!

6 milyon çocuğun severek izlediği çizgi dizi ' Muhafızları'nın sinema filmi çok yakında seyirciyle buluşacak. ': Ab-ı Hayat Çeşmesi'nin çekimleri, Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet'te gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 28.9.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 17:01
‘İstanbul Muhafızları’nın filmi geliyor!

Çocuklar tarafından büyük beğeni toplayan ' Muhafızları'nın filmi hakkında açıklama yapan yapımcı Ammar Gündüz, "Film, çizgi dizisinin yapım stüdyosunda ve İstanbul'un tarihi değeri yüksek olan mekanlarında geçiyor.

‘İstanbul Muhafızları’nın filmi geliyor!

Filmimiz 7'den 70'e herkese hitap ederek, başarısını dünyada da gösterecek. Toplamda bir yıllık bir çalışma yaptık. Çekim aşamasını beş hafta, animasyon süresini ise yaklaşık yedi ayda gerçekleştirdik" dedi.

'İSTANBUL MUHAFIZLARI: AB-I HAYAT ÇEŞMESİ'NİN BAŞROLLERİNİ...

Yönetmen koltuğunda Çağrı Cem Bayraklı'nın oturduğu, senaristliğini Mehmet Barış Günger'in üstlendiği, 'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi'nin başrollerini Funda Güray ve Lemi Filozof paylaşırken, oyuncu kadrosunda ise Suna Selen, Ali Uyandıran, , Berk Yaparel, Ziya Çiçek ve Merve Sevin gibi başarılı birçok isim yer alıyor.

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