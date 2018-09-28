Çocuklar tarafından büyük beğeni toplayan 'İstanbul Muhafızları'nın filmi hakkında açıklama yapan yapımcı Ammar Gündüz, "Film, İstanbul Muhafızları çizgi dizisinin yapım stüdyosunda ve İstanbul'un tarihi değeri yüksek olan mekanlarında geçiyor.

‘İstanbul Muhafızları’nın filmi geliyor!

Filmimiz 7'den 70'e herkese hitap ederek, başarısını dünyada da gösterecek. Toplamda bir yıllık bir çalışma yaptık. Çekim aşamasını beş hafta, animasyon süresini ise yaklaşık yedi ayda gerçekleştirdik" dedi.

'İSTANBUL MUHAFIZLARI: AB-I HAYAT ÇEŞMESİ'NİN BAŞROLLERİNİ...

Yönetmen koltuğunda Çağrı Cem Bayraklı'nın oturduğu, senaristliğini Mehmet Barış Günger'in üstlendiği, 'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi'nin başrollerini Funda Güray ve Lemi Filozof paylaşırken, oyuncu kadrosunda ise Suna Selen, Ali Uyandıran, Gözde Mukavelat, Berk Yaparel, Ziya Çiçek ve Merve Sevin gibi başarılı birçok isim yer alıyor.