Rengârenk kortej

55. Uluslararası Antalya
Film Festivali"nin geleneksel kortej geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Cam Piramit önünden başlayan geçişe aralarında, Yavuz Bingöl
, Şehnaz Çakıralp, Kürşat Alnıaçık
, Mehmet Özgür
, İpek Erdem
'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. 6 kilometrelik kortejde festivalle yaşıt klasik otomobil
ler, kortej TIR'ları, gezi otobüsleri ve festival temalı, özel tasarımlı araçlar yer aldı. Kortej, DJ performansı, festival bando takımı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklendi. Sanatçılar üstü açık klasik otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Cam Piramit, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı
ve Işıklar Caddesi'nin ardından, Cender Hotel önünde sona eren korteje vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. TÜRK SİNEMASININ YÜZ AKI
Sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Özgür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk sineması alanında güçlü işler yaptıklarını, her geçen gün daha da güçlendiklerini ifade etti. Özgür, "Türk sinemasının tanınırlığı festival filmleri sayesinde daha da artıyor" dedi. Yavuz Bingöl de son 15 yılda özel filmler yapıldığını belirterek, "Toplum artık kendi hikayelerine, filmlerine daha çok sahip çıkıyor. Film sayısı ve sinema seyircisi çok arttı. Antalya film festivali, Türk sinemasının yüz akı bir festivaldir. Ulusal bölüm yine konulursa iyi olacaktır" diye konuştu.