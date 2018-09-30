Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Rengârenk kortej

Rengârenk kortej

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Rengârenk kortej
55. Uluslararası Antalya Film Festivali"nin geleneksel kortej geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Cam Piramit önünden başlayan geçişe aralarında, , Şehnaz Çakıralp, , , 'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. 6 kilometrelik kortejde festivalle yaşıt ler, kortej TIR'ları, gezi otobüsleri ve festival temalı, özel tasarımlı araçlar yer aldı. Kortej, DJ performansı, festival bando takımı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklendi. Sanatçılar üstü açık klasik otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Cam Piramit, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, ve Işıklar Caddesi'nin ardından, Cender Hotel önünde sona eren korteje vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

TÜRK SİNEMASININ YÜZ AKI
Sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Özgür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk sineması alanında güçlü işler yaptıklarını, her geçen gün daha da güçlendiklerini ifade etti. Özgür, "Türk sinemasının tanınırlığı festival filmleri sayesinde daha da artıyor" dedi. Yavuz Bingöl de son 15 yılda özel filmler yapıldığını belirterek, "Toplum artık kendi hikayelerine, filmlerine daha çok sahip çıkıyor. Film sayısı ve sinema seyircisi çok arttı. Antalya film festivali, Türk sinemasının yüz akı bir festivaldir. Ulusal bölüm yine konulursa iyi olacaktır" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rengârenk kortej
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN