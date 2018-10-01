Koçyiğit çiğköfte yoğurdu halay çekti

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen URFES İsot Festivali'ne katılan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit
, çiğköfte yoğurup halay çekti. Hamarat Eller Çarşısı'nda düzenlenen festivalde isotun tarladan sofraya ulaşıncaya kadar geçirdiği evreler kadınlar tarafından uygulamalı olarak konuklara gösterildi. Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit de etkinlikte çiğköfte yoğurdu. İsot ve biber salçası yapımına da katılan Koçyiğit, evlenecek bir çifte de çiğköfte ikram edip fotoğraf çektirdi. Ekmeğe biber salçası sürerek yiyen Koçyiğit, "En güzel sabahlar isotla başlar" diyerek, halk oyunları ekibiyle birlikte halay çekti.