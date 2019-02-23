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Yenikapı’da çıkan 9. yy teknesi ’nde

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Yenikapı’da çıkan 9. yy teknesi Koç Müzesi’nde
İstanbul Yenikapı kurtarma kazılarında gün ışığına çıkarılan milattan sonra 9. yüzyıla ait ticaret teknesi "Yenikapı 12"nin replikası, rekonstrüksiyon çalışmaları sonrasında Rahmi M. Koç Müzesi'ndeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, kazılar sonucunda bir çok değerli tarihi sanat eserlerine ulaştıklarını söyleyerek, "Yenikapı'daki buluntular esasında yoğun ticaretin yapıldığını gösteren değerli eşyalardı. Terlik ve ayakkabı izleri bulunduğu için hem ticaretin hem de medeniyetin izlerini taşıyan değerli sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul tarihinin çok daha derin olduğu sonucuna vardık" dedi.
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Yenikapı’da çıkan 9. yy teknesi Koç Müzesi’nde
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