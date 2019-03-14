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hangi filmler var? İşte bu hafta

Sinemaseverler bu hafta hangi filmlerin vizyona gireceğini büyük bir merakla araştırıyor. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek. Can Ulkay'ın yönettiği "", Birinci Cihan Harbi patlak verdiğinde yaşadıkları Avustralya'dan milli mücadeleye katkı vermeye çalışan iki arkadaşın hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Rupert Wyatt'ın yönetmenliğini üstlendiği bilim kurgu filmi "İstila Altında"; uzaylı istilasının ardından gezegenlerini geri almak için mücadele veren insanları odağına alıyor. Peki, hangi filmler var? İşte, sinemada vizyona girecek filmlerin isimleri ile oyuncu kadroları ve konuları...

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 10:59
Sinemada bu hafta hangi filmler var? İşte bu hafta vizyona girecek filmler

Sinema severler için beklenen gün geldi çattı. 'Sinemada bu hafta hangi filmler var?' sorusunun yanıtı belli oldu. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek. İşte vizyona girecek filmlere ilişkin detaylar...

- "TÜRK İŞİ DONDURMA"

Can Ulkay'ın yönettiği; Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Will Thorp, Marleen Mathews ve Caner Kurtaran'ın rol aldığı "Türk İşi Dondurma", izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Gürkan Tanyaş'a ait dram türündeki dönem filmi; Birinci Cihan Harbi patlak verdiğinde, hayatlarını sürdürdükleri Avustralya'da, milli mücadeleye katkı vermeye çalışan iki arkadaşın hikayesini anlatıyor.

Filmin yapımcılığını "Ayla", "Müslüm" ve "Çiçero" gibi son dönemin başarılı yapımlarına imza atan Mustafa Uslu üstleniyor.

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Sinemada bu hafta hangi filmler var? İşte bu hafta vizyona girecek filmler
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