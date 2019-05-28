Kapadokya gezilecek yerler! Göreme, Uçhisar...

Kapadokya, huzur dolu bir tatilin yanı sıra tarihi atmosferi ile de heyecan uyandıran bir yer. Sayısız medeniyetin farklı kültürlerinin etkisinde yapılara şahit olabileceğiniz Kapadokya'da nereleri ziyaret etmelisiniz? İşte Kapadokya gezi rehberi.

Göreme

Güvercinlik Vadisi: 4100 metrelik bir trekking vadisi olan Güvercinlik Vadisi, adını vadideki yuvalarda beslenen güvercinlerden alıyor.

Güllüdere Vadisi: Göre ve Çavuşin arasında yer alan vadide çok sayıda manastır ve kilise kalıntıları bulunuyor.

Aşk Vadisi: Örencik'ten başlayıp Avanos-Göreme yolu üstünde biten vadinin uzunluğu yaklaşık olarak 4900 metre. Balon turu yapanların hava koşullarının uygun olması halinde uğramadan geçmediği Aşk Vadisi, yürüyüş yapmak için de ideal bir yer.

Uçhisar

Kapadokya şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan Uçhisar aynı zamanda Kapadokya'nın en yüksek noktası olarak da dikkat çekiyor. Tüm Kapadokya'nın panoramik olarak seyredildiği bir tepede kurulu olan Uçhisar, hediyelik eşya dükkanları ile de dikkat çekiyor.

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi

Kapadokya'nın mimari, kültürel ve tarihi atmosferini yansıtan, tematik bölümlerle ayrılmış el yapımı 200'den fazla bebeğin sergilendiği müzede bebekler, özgün düzenlemeleriyle ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.