Van kedisi nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Günlük yaşantımızda yazım yanlışları ile sık sık karşı karşıya kalırız. Genellikle birleşik ya da ayrı olarak yazılan kelimeler birçok kişinin kafasını karıştırabilir. Bu gibi durumlarda ise soluğu TDK'nın resmi internet sitesinde alırız. İşte bu sözcüklerden bir tanesi de çok fazla kullandığımız 'Van kedisi' kelimesidir. Türki Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımını ve örnek cümle içinde kullanımını hemen öğrenebilirsiniz. Peki Van kedisi nasıl yazılır?

VAN KEDİSİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre sık sık kafamızı karıştıran 'Van kedisi' ayrı olarak yazılmaktadır. Aşağıda bu kelimenin cümle içinde kullanıldığı örneklere hemen göz atabilirsiniz.

VAN KEDİSİ BİRLEŞİK Mİ AYRI MI YAZILIR?

Van kedisinin gözlerini gördüğümde çok şaşırmıştım. DOĞRU

Babam vankedisi beslemek istediğini söyledi ancak annem kabul etmedi. YANLIŞ

Komşunun van kedisi çok tatlıydı. DOĞRU