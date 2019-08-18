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'da 400 yıllık Osmanlı mirası yeniden canlandırıldı

1700'lü  yıllarda inşa edildiği bildirilen tarihi medrese klasik Osmanlı medreselerinin tipik bir örneğini oluşuran , yemekhanesi, derslikleri, yatakhaneleri, şadırvanı, çardak ve avlusuyla özellikle 'den gelen turistlerin 'daki  uğrak yerlerinden...2005 yılında ihya edilen Medrese, 400 yıllık geçmişi ile ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Giriş Tarihi: 18.8.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 15:24
Kosova'da 400 yıllık Osmanlı mirası yeniden canlandırıldı

1700'lü yıllarda inşa edildiği bildirilen tarihi medrese klasik Osmanlı medreselerinin tipik bir örneğini oluşuran Yakova Büyük Medresesi, yemekhanesi, derslikleri, yatakhaneleri, şadırvanı, çardak ve avlusuyla özellikle Türkiye'den gelen turistlerin Kosova'daki uğrak yerlerindendir.

Aziz Mahmut Hüdai Vakfı ve Kosova'daki partneri İstanbul Uluslararası Yardım ve Kültür Derneği işbirliği ile 2005 yılında ihya edilen Medrese, 400 yıllık geçmişi ile ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Ülkenin tek yatılı Hafızlık Kuran Kursu olma hüviyetine sahip olan tarihi medrese, 1999 yılındaki savaş sırasında büyük bir tahribata uğradı, ancak Medrese 2002 yılında aslına uygun olarak yeniden inşa edildi...

Büyük Medrese iki ayrı sınıftan oluşuyor. Yapının bir kısmı Kuran-i Kerim hazırlık sınıfı olarak faaliyet gösterirken diğer bölümünde de hafızlık dersleri veriliyor. Medrese'ye bölge halkı ve çocukları yoğun ilgi gösteriyor.

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Kosova'da 400 yıllık Osmanlı mirası yeniden canlandırıldı
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