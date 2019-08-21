Aperitif nasıl yazılır? TDK'ya göre aparatif mi aperetif mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının aparatif olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı aperitif olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de aperitif kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Ana yemek birazdan gelecek bence aperitif şeylerle karnını doyurabilirsin.

YANLIŞ ÖRNEK: Aparatif menü içerisindeki yiyecekleri biraz zayıf buldum.

DOĞRU ÖRNEK: Atıştırmalık yerine aperitif kelimesi kullanılıyor, bu bence yanlış.

YANLIŞ ÖRNEK: Aperetif olsun diye atıştırdım fakat karnım fena halde doydu.