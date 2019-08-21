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? 'ya göre aparatif mi aperetif mi?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada ? 'ya göre aparatif mi aperetif mi? sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte aperitif kelimesinin doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 21.8.2019 15:36
Aperitif nasıl yazılır? TDK'ya göre aparatif mi aperetif mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının aparatif olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı aperitif olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de aperitif kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Ana yemek birazdan gelecek bence aperitif şeylerle karnını doyurabilirsin.

YANLIŞ ÖRNEK: Aparatif menü içerisindeki yiyecekleri biraz zayıf buldum.

DOĞRU ÖRNEK: Atıştırmalık yerine aperitif kelimesi kullanılıyor, bu bence yanlış.

YANLIŞ ÖRNEK: Aperetif olsun diye atıştırdım fakat karnım fena halde doydu.

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Aperitif nasıl yazılır? TDK'ya göre aparatif mi aperetif mi?
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