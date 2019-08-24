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? TDK'ya göre akupunktur mu akapunktur mu?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada ? TDK'ya göre akupunktur mu akapunktur mu sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte akapunktur kelimesinin doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 24.8.2019 15:47
Akapunktur nasıl yazılır? TDK'ya göre akupunktur mu akapunktur mu?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının akupunktur olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı akapunktur olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de akapunktur kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Bel fıtığında en birincil tedavi bence akapunktur tedavisi.

YANLIŞ ÖRNEK: Akupunktur konusunda ciddi çekincelerim var aslında biraz da korkuyorum.

DOĞRU ÖRNEK: Akapunktur tedavi yöntemi Uzak Doğu tarafında doğmuş bir yöntem.

YANLIŞ ÖRNEK: Ben iğne yaptırmayı hiç sevmem akupunktur nasıl yaptırayım?

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Akapunktur nasıl yazılır? TDK'ya göre akupunktur mu akapunktur mu?
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