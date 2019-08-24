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Fayton nasıl yazılır? Payton mu, fayton mu? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Fayton nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı fayton mu, payton mu? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 15:51
Fayton nasıl yazılır? Payton mu, fayton mu? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''fayton'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler fayton nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı fayton mu, payton mu?

FAYTON NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''fayton'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

FAYTON NE DEMEK?

Tek körüklü, dört tekerlekli, bir çift at tarafından çekilen binek arabası.

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Fayton nasıl yazılır? Payton mu, fayton mu? TDK ile Doğru Yazımı
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