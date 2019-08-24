Fayton nasıl yazılır? Payton mu, fayton mu? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''fayton'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler fayton nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı fayton mu, payton mu?

FAYTON NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''fayton'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

FAYTON NE DEMEK?

Tek körüklü, dört tekerlekli, bir çift at tarafından çekilen binek arabası.