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Lanet nasıl yazılır? Nalet mi, lanet mi? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Lanet nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı lanet mi, nalet mi? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 16:46
Lanet nasıl yazılır? Nalet mi, lanet mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''lanet'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler lanet nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı lanet mi, nalet mi?

LANET NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''lanet'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

LANET DOĞRU YAZILIŞI

Lanet okumak hiç iyi bir davranış değildir.

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