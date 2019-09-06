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çiçek açtı

’nda tarihleri arasında gerçekleştirilecek ’in tanıtımı ’nde yapıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı , tasarımcılar tarafından özenle süslenen tarihi tramvayla tüm caddeyi gezerek vatandaşlara çiçek dağıttı.

İHA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 14:46
Beyoğlu çiçek açtı

Üç yıldır İstanbul'un farklı noktalarında hayat bulan FloralFest (Çiçek Festivali) bu yıl Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek. Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla 7-8 Eylül tarihleri arasında TomtomDesinghood'da düzenlenecek festivalin tanıtımı İstiklal Caddesi'nde tramvay geçit töreni ile yapıldı.

FloralFest'e katılan tasarımcılar tarafından çiçeklerle süslenen tarihi tramvay İstiklal Caddesi'nde sefere çıktı. Tünel Meydan'dan başlayarak Taksim Meydanı'nda son bulan özel tramvay seferine, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'da katıldı. Yıldız, tramvaydan cadde boyunca vatandaşlarla çiçek dağıttı. Başkan Yıldız'a bir vatandaş da çiçek vererek teşekkür etti.



"ÇİÇEK DÜNYAMIZI GÜZELLEŞTİRİR"

Tanıtım toplantısında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün Beyoğlu'muz için anlamlı bir gün. FloralFest 'e Beyoğlu Belediye'si olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İstiyoruz ki çiçeğin insan ruhuna olan pozitif etkisi Beyoğlu'ndan tüm Türkiye'ye Dünya'ya yayılsın. Çiçek dünyamızı güzelleştirir. Ruh ve gönül dünyamızı güzelleştirir. En güzeline çiçek gibi diye bir tabirimiz var.

Yarın da bu çiçek festivalimiz başlayacak. İnanıyorum ki çiçek gibi bir Beyoğlu çiçek gibi bir İstanbul çiçek gibi bir Türkiye çiçek gibi bir dünya hayalimiz var. Çocuklarımızın dünyasında onlara bir resim yapın dendiğinde ilk çizdiği resimlerden biri de çiçek resmidir. Dolayısıyla en safı ve masum olanı ifade eder bizde duygularımızın en güzelini ifade eden çiçeğin bir festivalini çok değerli arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.

Dans rüzgârı esti

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