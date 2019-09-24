Vukuat nasıl yazılır? TDK'ye göre vukaat mı vukuat mı?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında vukuat yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''vukuat'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler vukuat nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı vukuat mı, vukaat mı?

VUKUAT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''vukuat'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

VUKUAT KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Pazar yerinin hemen girişinde vukuat çıktı.

Vukuatsız bir günü geçmiyor.