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Vukuat nasıl yazılır? 'ye göre vukaat mı vukuat mı?

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüde düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Vukuat nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı vukuat mı, vukaat mı? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.9.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 16:43
Vukuat nasıl yazılır? TDK'ye göre vukaat mı vukuat mı?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında vukuat yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''vukuat'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler vukuat nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı vukuat mı, vukaat mı?

VUKUAT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''vukuat'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

VUKUAT KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Pazar yerinin hemen girişinde vukuat çıktı.
Vukuatsız bir günü geçmiyor.

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Vukuat nasıl yazılır? TDK'ye göre vukaat mı vukuat mı?
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