Altın Portakal'da jüri başkanı Zeki Demirkubuz

Türkiye'nin en köklü film festivali Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl ki jüri başkanı, dünyaca ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz oldu.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu.

Önceki yönetim döneminde kaldırılan kısa film ve belgesel kategorilerinin yeniden festival bünyesine alındığını kaydeden Başkan Böcek, belgesel kategorisinde 72 başvuru olduğunu, bunlardan 10'unun bu kategoride yarışacağını aktardı. Böcek, kısa film için ise 215 başvuru olduğunu bu filmlerden 15'inin ödül için yarışacağını söyledi.